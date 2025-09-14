Un experto en energía: "Si haces más de 15.000 kilómetros al año y con una buena tarifa eléctrica, sí es interesante"

El dilema es real entre los posibles compradores de los coches del futuro, aquellos cero emisiones, los híbridos y eléctricos. Por ello, hoy traemos la opción de un experto en el sector de la luz, con lo que comprobar la verdadera rentabilidad de un vehículo de estas características.

El entendido expone desde sus redes tanto los beneficios y las dificultades que supone comprarse un coche eléctrico. "Te voy a demostrar por qué es interesante", argumenta.

En primer lugar, recalca las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya que con este tipo de vehículos se permite el acceso a las zonas restringidas. Del mismo modo, que se puede estacionar con coste cero al contar con la etiqueta de contaminación nula.

En este punto, incluye que en los núcleos urbanos existen cargadores gratuitos. Por otro lado, hace referencia al coste de mantenimiento. "Primer mantenimiento a los dos años y luego cada año. Como en mi caso, si haces 40.000 kilómetros al año te ahorras una pasta", confirma.

Si se reside de manera próxima a un centro urbano, el experto confirma que: "la conducción por ciudad es más dinámica, te ayuda a nivel de seguridad". Se refiere a los adelantamientos, ya que acceder a la potencia del modelo es mucho más sencillo, asegurando una conducción más suave.

Continuado por la vía de las revisiones, recalca que en estas, las principales comprobaciones residen en el líquido de frenos, la poca agua que se gasta y los neumáticos. Aunque, el precio depende en gran parte del modelo en cuestión, lo considera como "muy rentable, gastas tres o cuatro veces menos" de este modo lo muestra en el video publicado en sus redes.

Una de las preocupaciones para los posibles compradores es la instalación eléctrica, sobre todo si se reside en un piso, ya que como hace referencia el entendido. "Si vives en un chalet es bastante fácil por el espacio que tienes".

Sin embargo, si usted vive en una comunidad de vecinos, el mismo argumenta que únicamente enviando un escrito al presidente de la comunidad con las intenciones: "te tienen que autorizar, salir de casa con el coche cargado, es muy cómodo".

En cuanto al precio de las tarifas establecidas, depende del uso que se le haga al coche. "Si haces más de 15 mil kilómetros al año y con una buena tarifa eléctrica, si es interesante comprarse un coche eléctrico. Cada vez vienen con más autonomía y cargan más rápido", recalca.

Desventajas del coche eléctrico

Para equilibrar la balanza, el experto hace una serie de aportaciones poco beneficiosas de estos modelos, con las que cada posible comprador pueda valorar según el caso en el que se encuentre.

En cuanto a los contras, destaca la inexistencia de los cargadores necesarios que cubran las necesidades energéticas de los ciudadanos españoles. "Menos mal que no hay muchos coches eléctricos", declara.

A esto se suman sus métodos de pago, ya que existen gran cantidad de aplicaciones dependiendo de la electrogasolineras en la que se encuentre. "¿No sería mejor pagarlo desde una sola aplicación? ¿O desde un datáfono o un lector de tarjeta de crédito?". Argumenta que cuando caduque su tarjeta de crédito, tendrá que volver a introducirla en todas las aplicaciones.

"Cuando vas de viaje, los cargadores de carga rápida parten de precios desde 0,50, 0,60, 0,70 euros. Entonces, una carga de unos 250 kilómetros te sale a 25 o 30 euros", afirma haciendo referencia a la subida de precios.

Por otro lado, recalca la degradación de las baterías a lo largo de los años y el alto coste que tendría un cambio, de la misma manera que esto produce una depreciación en el modelo. "Con unos 40.000 kilómetros al año, dentro de 10 años apenas va a tener valor. Cosa que los coches de combustión sí. Ahí lo dejo".

Finaliza confirmando que este tipo de vehículo no es el idóneo para todos los públicos, aunque si se hace una cantidad menor a los 15.000 kilómetros, sí que le encuentra una rentabilidad real, pese a que si se va a utilizar para largos viajes, el experto lo deja en duda.