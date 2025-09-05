Juan José, mecánico confirma el mejor truco que se debe hacer en los asientos del coche: "Te puede salvar la vida"

"Siempre un poco más de seguridad nunca viene mal", confirma de este modo Juan José, mecánico desde su taller. Él mismo publica vídeos en las redes sociales con los que da distintivos consejos con los que ayudar a los conductores.

En esta ocasión están relacionados con la protección frente a un posible accidente en carretera. En este caso hace referencia a los cinturones de seguridad. "Aunque no haya nadie, te puede salvar la vida", confirma el entendido.

Revela que todo depende del tipo de asiento que se tenga. Los anclajes entre los diferentes coches pueden variar drásticamente, además, de que no todos cuentan con la posibilidad de abatirse completamente.

Imagen de un cinturón de seguridad. Getty Images

En el ejemplo muestra un Mercedes en el cual no existe la posibilidad de abatir los asientos pegados a las puertas traseras; sin embargo, el del medio sí. Por el contrario, que en un Seat Ibiza en el cual se abaten por completo y cuentan con un anclaje directo en la parte trasera. "Cuando ancla tenemos unas paredes completamente uniformes", confirma el mecánico.

Finalmente, muestra uno que considera como "el más inseguro de todos", se trata de un BMW en el cual no existen los anclajes traseros, sino que se encuentran dentro del propio asiento mediante unos piñones. "Sólo te va a servir en caso de impacto frontal".

Esto se debe a que los bultos que se encuentren dentro del maletero pueden actuar como proyectiles en caso de impacto y salir disparados mediante los asientos, si estos no cuentan con un buen anclaje. Sucede cuando el golpe proviene de la parte delantera por la inercia del movimiento.

Por esta razón, declara que poner los cinturones en la parte trasera es un añadido más de seguridad. "Yo siempre soy partidario de que cuanto más mejor", confirma el experto de este modo en el video publicado en sus redes sociales.

Según los datos que la propia Dirección General de Tráfico (DGT) proporciona, en 2023 fallecieron 136 personas a consecuencia de no llevar el cinturón de seguridad puesto, entre las causas más comunes se encuentran los trayectos cortos y el olvido.

Aunque a pesar de esto, según los últimos datos de la DGT, los fallecidos en carretera han disminuido considerablemente. Se cierra el verano con un 6% menos de fallecidos, pese superar los 100 millones de desplazamientos.

Los pasados julio y agosto fallecieron en siniestros de tráfico 228 personas, 15 víctimas mortales menos que en el verano de 2024. Mientras que 949 resultaron heridas de manera grave. Por ello, cualquier precaución es poca.