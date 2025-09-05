Soy experto en coches y este es el modelo que recomiendo por menos de 3.000€ : "Un motor fiable y con bajo consumo"

Las ventas de vehículos de ocasión acumulan los 1,2 millones hasta el pasado mes de julio, lo que supone una subida de más del 9% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de EFE.

En el pasado mes de julio se alcanzó la cifra de 193.933 unidades, un 5,8 % más respecto al mismo periodo del año anterior. Aparte de la bajada considerable del precio, argumenta que de este modo consideran la adquisición como sostenible, ya que se evita la producción de un nuevo modelo y toda la contaminación que genera ello.

Nicolás Sánchez, entendido en el mundo del motor, da tres recomendaciones de modelos de segunda mano, asegurando que son su top 3 modelos favoritos en este sector del mercado de la automoción.

Imagen de un gran número de vehículos en un parking. Getty Images

"Un motor fiable y con bajo consumo", así describe el primero de los modelos que expone. Se trata de la primera generación del Audi A3, lo describe como un coche pequeño y compacto. Resalta que es importante buscar el motor 1.9 TDI.

Por otro lado, destaca un Honda Civic, asegurando que su peso es de 1.050 kilogramos, de la misma manera con la que hace referencia a su motor fiable y barato. De este modo lo explica desde el video publicado en sus redes sociales.

Para finalizar su pódium de modelos de segunda mano destaca al Alfa Romeo 147. "Tiene una estética italiana muy bonita", declara. En cuanto a la motorización, la que él indica como la mejor en este ejemplar, es la de 1.9 con combustible diésel.

Aunque entre los coches usados más vendidos en España durante este 2025, de acuerdo con la patronal de concesionarios Ganvam y Focanauto no se encuentran los nombrados anteriormente.

Entre ellos se posiciona como favorito al Volkswagen Golf con 44.989 unidades hasta julio, a este le sigue el Renault Mégane con 39.811 ejemplares y el tercero es el Seat Ibiza con 39.742 unidades vendidas, seguido del Seat León con 33.369 unidades.