Un mecánico no se corta y señala el mejor coche que puedes comprar en España: "Sólo van al taller para hacer mantenimiento"

Juanjo Jiménez, mecánico, no tiene dudas acerca de qué coche del mercado del momento recomendar. "El Hyundai I20 es actual, pero a la vez de los de toda la vida, y encima de todo, analógico", comenta el entendido.

"Tiene costos de mantenimiento mínimos", aclara haciendo referencia a que esto es debido a su configuración analógica. En primer plano muestra cómo el aire acondicionado cuenta con su propia regulación manual, además, de puertos USB para la carga del móvil.

Su motor es un 1.2, gasolina, atmosférico, es decir, de combustión interna. "Nada de correas bañadas en aceite, ni tres cilindros", aclara. Es de cadena, con cuatro cilindros.

Imagen de ejemplo de Hyundai I20. Getty Images

El modelo cuenta con 97 CV. Según Jiménez, su relación peso-potencia es bastante buena, pesa bastante poco. Lo que hará que tenga un menor consumo. Según la página oficial de la marca, su gasto es de 5,3 litros a los 100 kilómetros.

El precio de salida de este coche nuevo es de 16.410 euros sin extras, en la motorización anterior. Aunque cuenta con otras posibles alternativas como su versión híbrida, pudiendo ser con cambio manual o automático.

En cuanto a su caja de cambios, es manual, de seis velocidades. "Un tacto súper bueno", según el entendido. Su freno de mano es la palanca clásica de toda la vida.

Sus neumáticos son llantas de 15 pulgadas. "Cada vez que te toque sustituirlos, no te va a doler el bolsillo", argumenta. De este modo lo muestra el experto en el video publicado en sus redes sociales.

Otro aspecto que a muchos les interesa antes de comprar un coche es la garantía que ofrece la marca. En este caso, Hyundai ofrece cinco años incluyendo kilometraje ilimitado.

Si buscas un modelo más deportivo, este coche también se adapta, con la versión I20N, cuenta con un motor de 1.6 litros GDI con 204 CV de potencia y cambio manual. Su precio base sin extras parte desde los 34.790 euros.