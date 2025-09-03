Se compra un coche chino eléctrico y destapa todos sus secretos: "Responde muy bien, le he hecho 20.000 kilómetros"

La marca china Lynk & Co, perteneciente al grupo Geely no lleva demasiado en el mercado, pero ha aprovechado este tiempo al máximo para darse a conocer y posicionarse dentro del sector de la automoción española.

Esto se ha visto reflejado en el aumento de sus ventas en un 18,4% según el informe de matriculaciones de turismos con respecto al mismo periodo del año anterior. El primer modelo que comenzaron a comercializar en España fue el Lynk & Co 01.

Este modelo es un SUV híbrido enchufable que llegó al mercado en el año 2020 y que ha triunfado entre los conductores. Por ello, hoy traemos la opinión de Raúl Chuliá, un conductor que tras adquirir este ejemplar ha decidido exponer todos sus secretos a través de las redes sociales.

Imagen del Lynk & Co 01. Getty Images

La nueva edición del modelo tiene un precio de salida de 33.615,90 euros. La marca asegura que cuenta con hasta 75 kilómetros de autonomía puramente eléctrica. En cuanto a su consumo combinado, es de un litro a los 100 kilómetros, pasando de 0 a 100 en una cantidad de tan sólo ocho segundos

"El coche responde muy bien, en conducción no le he encontrado nada raro menos cuando hay bajas temperaturas", asegura el conductor.

Concretamente, se refiere a los sistemas de conducción autónoma, ya que no deja activarla por seguridad. Esto, según explica, es porque el radar puede generar interferencias en caso de lluvia abundante. "Podríamos pensar que el coche va a frenar y no lo va a hacer, realmente no es un problema", afirma.

"Le he hecho 20.000 kilómetros al coche y problema de momento ninguno", asegura Raúl Chuliá. Desde sus vídeos da diversos consejos, estos son algunos de ellos. De esta manera lo aclara desde la publicación desde sus redes sociales.

Uno de los grandes dilemas en los coches enchufables son sus mantenimientos. En este caso, el conductor confirma que al finalizar una carga se debe desconectar el cargador, pero la respuesta es simple, ya que el propio vehículo corta el flujo de corriente cuando finaliza su carga.

Por otro lado, este modelo cuenta con tres sistemas de conducción diferentes dependiendo de la situación, aseguran que con el modo 'hybrid' se consigue un ahorro notable de combustible.

Mientras que con el 'Pure' se realizará una conducción totalmente eléctrica a no ser que se superen los 130 km/h. Aunque, si se busca una conducción dinámica y ágil, la respuesta que sugieren desde la propia marca es el modo Power.