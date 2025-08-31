Un revisor de coches alerta de una estafa común en los modelos españoles: "Es el caso más grave que he visto en mi vida"

"A nivel de ilegalidades lo tiene absolutamente todo", de este modo comienza un revisor de coches un video publicado en sus redes sociales donde expone un caso de compra venta de un vehículo en el que pretenden estafar al posible nuevo dueño del mismo.

El modelo que muestra el entendido es un monovolumen original de Alemania del año 2013. "Lo que más me jode de esto es que el perfil de personas que compran esto lo necesitan para trabajar, camperizar, o para llevar niños, como es el caso", afirma.

Cuando el experto utiliza la máquina de diagnosis se comprueba que el modelo cuenta con 657.930 kilómetros reales, mientras que en el cuadro estos se reducen a 253.000 kilómetros, algo completamente falso. "Es una absoluta barbaridad, el caso más grave que he visto", alerta.

Ejemplo de monovolumen. Getty Images

Y aunque por la parte de fuera el modelo cuenta con bastante buen aspecto, sus detalles muestran el desgaste y la multitud de kilómetros con los que cuenta. Fijarse en ciertos detalles puede ser fundamental para evitar un engaño como este.

Como por ejemplo, en este caso, en el cual se ha repintado toda su superficie menos el techo donde se puede observar su deterioro fácilmente. Al igual que las llantas, como recalca, han sido sustituidas por el óxido con el que suelen venir.

Aunque respecto al nivel de desgaste, hace referencia que al ser un modelo de la marca Mercedes, tiene una gran calidad. Además, encuentra otros síntomas de desmontaje y asimetrías, lo que le indican que se ha sufrido una manipulación.

Al igual que se puede ver en la tapicería del techo, la cual está desmontada por todos los lados, asegura. Se puede observar como con un medidor de masilla comprueba el espesor de la pintura en la carrocería, con unas medidas que afirma que son una auténtica barbaridad.

Por otro lado, un síntoma del largo rodaje que lleva el vehículo es que le han cambiado la suspensión, ya que a pesar de que el modelo sea de 2013, posee una de 2017, de este modo lo muestra el asesor en sus redes sociales.

#madrid #valencia #murcia #alicante ♬ sonido original - Check The Car @checkthecar PIDE CITA para revisar tu próximo coche y evita sustos/engaños! 621 085 501 📱✉️ 🟢Podrás ver el vehículo desde el sofá de tu casa como si lo tuvieras delante gracias a nuestro informe detallado + Fotos y vídeos 😃 🟢Evita comprar un coche con KILOMETRAJE MANIPULADO y GOLPES CAMUFLADOS. 🟢Ahorra TIEMPO, DINERO y PROBLEMAS. 🟢Abona sólo cuando esté tu cita 100% confirmada con el vendedor. 🟢¡Revisamos incluso en 24h! ¡Ya lo sabes! ¡Revísalo ahora y disfrútalo con la máxima tranquilidad! 😃 #checkthecar

Según los datos que proporciona Ganvam y Faconauto el pasado año se vendieron en España 2.114.396 coches de segunda mano. Y aunque gran cantidad de las ventas se realizan a través de un concesionario, se deben comprobar algunos aspectos del vehículo antes de comprarlo, puede ser vital.

Así como los pequeños detalles que hemos nombrado, las juntas o el estado de los pedales y el volante, pueden indicarnos una incongruencia en relación con los kilómetros que parezca tener el modelo.

La recomendación es aparte de comprobar los sistemas del motor, presión, suspensiones e incluso las luces, realizar una conducción personal del modelo y evitar comprar mediante fotos, además de pedir un informe cerciorándose de que se encuentra libre de cargas.