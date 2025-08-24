Experto en motos, rotundo sobre qué mirar antes de comprar de segunda mano: "Si dice que no lo sabe, desconfiad"

Los precios de las motos de ocasión han aumentado un 3,1% según los datos de EFE. A pesar de este dato, muchos conductores buscan en este mercado un modelo que satisfaga sus necesidades sin que les estafen por ello.

Hoy traemos la opinión de un experto en motos, el mismo, da las claves que todo posible comprador debe conocer para poder mirar en su ejemplar antes de pagar. "No confíes en que el vendedor sea totalmente honrado", comenta.

Según explica, en la mayoría de los casos el dueño ocultará algún detalle de la moto, tal vez por vergüenza, como caídas o pequeños golpes. Por ello, es importante cerciorarse de los detalles que se puedan ver a simple vista; él destaca los siguientes.

Flota de motos. Getty Images

El entendido comienza supervisando el estado de los neumáticos, comprobando su desgaste y su fecha de fabricación. Si la rueda tiene más de cinco años, es sinónimo de alerta, ¿por qué no se han cambiado?, ¿coincide el uso?

Otra parte es el kit de arrastre, que corresponde al piñón, correa y cadena del modelo. Si este no está bien engrasado, muy sucio, la cadena está deslabonada o no posee la suficiente tensión, podría indicar una despreocupación por el modelo. Lo que indicaría que no ha tenido los suficientes mantenimientos, o un gran uso.

Los raspones en los manillares, defensas o encadenados indican que se ha sufrido alguna clase de golpe o caída. "Si te dicen que es por una caída en parado lo puedes comprobar, si el golpe es seco, limpio. Si tiene arrastre, no se ha caído en parado", argumenta.

La pintura o las juntas también pueden indicarnos si se han sufrido golpes, viendo si están dobladas o si el mismo color ha saltado. "Pregúntale sobre eso; si dice que no lo sabe, desconfiad", confirma.

Las amortiguaciones se pueden comprobar moviendo un poco la moto. Además, asegúrate de que estas no tienen ninguna clase de pérdida de aceite por la barra, ni que el manillar tenga ruidos extraños; significará que tiene holguras.

Otro consejo que da el experto es arrancarla en frío y verificar el estado de su temperatura sin que esta esté templada, ya que desvelará si la han utilizado previamente. De este modo lo muestra en la publicación de sus redes.

Cuando la arranquen fíjese en el ralentí y que no hace subidas ni bajadas extrañas. Si el modelo cuenta con alguna pieza modificada, el entendido recomienda pedir la original, con lo que se podrá asegurar que la moto pase la inspección técnica.

Las revisiones realizadas por un profesional pueden evitar muchos incidentes, para ellos se pueden pedir informes verificados con lo que comprobar que la moto se encuentra libre de cargas.

Un consejo que da es hacer una comprobación en un taller. Él propone que esta se pague a medias o que incluso si esta da desfavorable la pague el vendedor y si da favorable el comprador. Si se niega, podría ser un síntoma de que algo no va bien, según el experto.

Por último, al igual que los coches, en la medida de lo posible, lo más idóneo sería probarla uno mismo. Siguiendo estos consejos, se podrían evitar muchos sustos innecesarios.