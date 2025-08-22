Xavi Harvi, experto en coches, habla alto y claro sobre un modelo bueno, bonito y barato: "Hay recambios a patadas"

"Un coche de gasolina que sea económico y fiable, te voy a dar mi opinión más sincera", así comienza Xavi Harvi, un entendido en el mundo del motor, la recomendación de un modelo de segunda mano que él mismo se compraría.

Para encontrarlo incluye varios requisitos, entre ellos el precio; este no debe ser superior a los 6.000 euros aproximadamente. Por otro lado, el coche debe contar con la distinción medioambiental tipo C, con lo que se pueda circular por todos aquellos centros urbanos que disponen de restricciones.

Tras hablar con el entendido, nos confirma que su modelo favorito es el Seat Ibiza con motor 1.3 y 16 V con 85 CV de potencia. El vehículo que él expone es del año 2008 y cuenta con 131.000 kilómetros. "Sinceramente, me parece un coche que está bastante bien, te lleva para arriba y para abajo", argumenta.

Seat Ibiza. Getty Images

El entendido nos comenta que, a pesar de ser un modelo que no tiene demasiada potencia, es perfecto para aprendices. "Coge en cualquier sitio y aún tiene aire juvenil", aclara.

Entre las opciones que expone, se encuentra el Seat León con una motorización 1.6, que cuenta con 102 CV y el acabado Reference. "A mí, esta segunda generación me gusta muchísimo", aclara.

Según su opinión, otro modelo que denomina "más chulo", es un BMW Serie 3 del año 2005, aunque tiene un mayor desgaste y un precio más elevado. En el ejemplo que muestra, es de 5.600 euros. El coche tiene 233.000 kilómetros y 170 CV.

"Es muy llamativo, les gusta a los jóvenes y a los no tanto. Además, tiene muchos recambios", nos confirma. También aclara que con la potencia que tiene, es perfecto para el día a día. De este modo lo explica en su publicación.

Para finalizar, propone de nuevo un Seat Ibiza, esta vez con un motor de 1.2 cilindros y 70 CV de potencia, pero al estar en todos los sitios argumenta que: "Hay recambios a patadas y es muy barato de mantener".

Antes de adquirir algún modelo de segunda mano hay algunos trucos que pueden ayudar a no sufrir una estafa, como ver siempre el modelo en persona y no comprar por fotos.

Además, fijarse entre los marcos de las puertas; si no es uniforme, podría indicar algún pequeño golpe. Y por supuesto, el motor, en concreto el aceite, este, nos puede dar muchas pistas sobre el estado del coche y sus mantenimientos.

En los de combustible gasolina, el aceite no debería ser oscuro o negro, sino que tendría que tender hacia transparente. Cuanto más lo sea, más reciente será este, por lo que si es más oscuro, más antiguo. Por el contrario, que en los diésel, ellos sí que pueden tener un color más oscuro o incluso negro.