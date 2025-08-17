Un mecánico confiesa el problema de los coches que hacen este ruido al arrancar: "Es peligroso, yo ya te he avisado"

La cadena de distribución, es uno de los componentes más importantes del motor de un coche, es la encargada de sincronizar el movimiento interno del cigüeñal, el cual transforma la circulación lineal de los pistones en uno rotativo, permitiendo que giren las ruedas.

Por lo que esta cadena sincroniza el cigüeñal con el árbol de levas, encargado de permitir el paso del flujo de la mezcla del aire y el combustible, además, de la salida de los gases de escape.

Hoy vemos uno de los grandes problemas que puede sufrir la cadena de distribución gracias al video que publica en sus redes Miquel, un mecánico entendido en la materia. El mismo explica que si el coche al arrancar hace un ruido extraño y posteriormente se apaga hay un problema. "Cuidado que es peligroso", advierte.

Imagen de la cadena de distribución de un coche. Getty Images

En el ejemplo propuesto, el entendido explica que el fallo reside en que la cadena de distribución del modelo, que se encuentra estirada. Esto indica un problema de desgaste, lo que puede llevar a errores de gran importancia dentro del motor.

El deterioro puede provenir de manera natural por el aceite contaminado o incluso la falta de lubricación, además de la posibilidad de ser por un desgaste irregular en distintas zonas de la cadena. De este modo lo muestra el entendido en sus redes.

"Las malas lenguas dicen que es de por vida" argumenta el entendido refiriéndose a la cadena. Bien es cierto que, según aclara, los coches fabricados antiguamente utilizaban un material muy bueno y duradero para ellas, pero en la actualidad, por el abaratamiento de los costes, su composición no tiene la misma calidad.

"Este coche tiene poco más de 100 mil kilómetros y toca cambiar las cadenas", confirma Miquel. Al estirarse se pierde la sincronización y los pistones tocan contra las válvulas. "Se forma una avería que te cagas", concluye el entendido.

Sin embargo, en algunos casos con suerte basta con sustituir el sensor, componente encargado de mantener la tensión. A pesar de ello, cuando este no consigue alcanzar más tensión hay que cambiar todo el sistema, un cambio de la cadena oscila desde los 300 euros, pudiendo llegar hasta a los mil euros aproximadamente.

El ruido que se comentaba al principio, proviene del movimiento a trompicones de la cadena. Otros síntomas del posible error pueden ser la pérdida de potencia junto con los problemas en el arranque y aumento del gasto de combustible.