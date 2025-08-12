Europcar Iberia gana un 76% menos en 2024 por el impacto de la inflación y la caída del mercado de usados

Europcar Iberia, sociedad dependiente de Europcar Mobility Group, quien a su vez es dependiente del Grupo Volkswagen, cerró el pasado ejercicio con una merma en su beneficio del 76%, hasta situarlo en los 1,4 millones de euros.

La sociedad tuvo un resultado de explotación negativo por valor de menos 3,7 millones de euros, frente a las ganancias de 7,1 millones del ejercicio 2023.

Dichas pérdidas se explican por el impacto de la inflación, la presión en los precios y la caída en el mercado de vehículos de segunda mano, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Pero también cabe destacar que el beneficio estuvo impactado por el impuesto sobre beneficios, donde se registró un ingreso por valor de 4,2 millones de euros.

Dicho ingreso corresponde principalmente al registro de la devolución de las bases imponibles negativas, en relación a los años 2017-2021, al haberse declarado inconstitucional el decreto Ley 3/2016 por parte del Tribunal Constitucional y que la sociedad tenía recurridos.

Sus ingresos registraron un crecimiento del 27,2% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 315,5 millones de euros.

Por línea de negocio, el 59,3% de la facturación de la compañía se explica por el alquiler de vehículos, los cuales experimentaron un incremento del 7,4% en la comparativa interanual, hasta los 187,1 millones de euros.

La partida de otros servicios también creció un 30,5% frente al ejercicio anterior y se situó en los 92,3 millones de euros, al tiempo que aportó el 29,2% de los ingresos.

En lo relativo a la venta de flota, Europcar Iberia alcanzó los 32,9 millones de euros, lo que supuso algo más de 11 veces lo facturado un año antes.

Además, la sociedad incrementó los ingresos procedentes de las islas. Estos supusieron el año pasado casi uno de cada cuatro euros del total. Con todo, el año pasado el negocio en las islas aportó el año pasado 75,7 millones de euros, un 23,6% más en la comparativa interanual.

El resto procedió del negocio en la península, el cual alcanzó los 239,7 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 28,4% en la comparativa interanual.

Crecen las reclamaciones

En el capítulo de reclamaciones, Europcar Iberia las incrementó a lo largo del año pasado. Así las cosas, la sociedad tuvo en 2024 un total de 149.645 reclamaciones, lo que supone un incremento del 38,6% en comparación con 2023.

Esto supone que el porcentaje sobre alquileres a lo largo del año pasado se situase en el 15,3%, con un crecimiento de casi 2,5 puntos porcentuales frente al ejercicio anterior.

Cabe destacar que la compañía hizo frente el año pasado al pago de 939.000 euros por litigios derivados de reclamaciones.

Esta cifra equivale a un descenso del 52% frente a 2023, cuando la sociedad provisionó 1,95 millones de euros correspondientes a dos litigios.

Previsiones

Para el presente ejercicio, Europcar Iberia reconoce que la escasez de vehículos sigue afectando a los costes de la flota, una situación que presiona los márgenes.

Asimismo, la sociedad entiende que otro factor relevante a futuro es la transición hacia flotas eléctricas, la cual está sujeta a disponibilidad de vehículos, infraestructuras de carga y evolución regulatoria.

Pese a estos factores, unido al de los continuos cambios regulatorios, la evolución de la demanda condicionada por la geopolítica y la presión inflacionaria sobre los costes laborales, la compañía mantiene la confianza en sus perspectivas a largo plazo.