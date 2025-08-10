Un revisor de coches habla sin rodeos sobre el mejor coche de segunda mano: "Estáis tirando el dinero al comprar uno nuevo"

"Estáis tirando el dinero literalmente cuando compráis un coche nuevo, os lo voy a demostrar con un coche de más de 20 años", así comienza un revisor de coches en uno de sus videos, donde, según él, el modelo que enseña es mucho mejor que uno nuevo.

Concretamente hace una demostración del estado de un Toyota RAV4 del año 2005. El entendido explica que el modelo se encuentra en perfectas condiciones, sin ninguna clase de pérdida de líquidos, sin fugas.

"Por supuesto, estructuralmente está genial, es muy capaz", argumenta. Con esto el experto hace referencia a las dimensiones del vehículo, de este modo, recalca que gracias a ello, es posible estacionarlo en cualquier lugar.

Imagen de Toyota RAV4 de 2010. Getty Images

En cuanto al espacio interior, lo describe como "una auténtica pasada", ya que a pesar de no contar con unas grandes dimensiones exteriores, su interior es verdaderamente amplio, sin tener en cuenta que el estado de la tapicería se encuentra en perfectas condiciones.

En cuanto a la altura, la define como "más que sobrada", tanto para circular de manera habitual en el día a día, como en un camino más abrupto o con complicaciones, ya que es 4x4.

Si hablamos de precios, el del ejemplar propuesto, al buscarlo de segunda mano, dependerá mucho de su estado, además del kilometraje con el que cuente. De este modo, muestra el ejemplo recomendado, el entendido desde el vídeo publicado en sus redes sociales.

Al modelo recomendado, se le ha instalado una pantalla con la que se ajusta a las necesidades actuales de los conductores, pudiendo de este modo conectarle un dispositivo móvil.

Un modelo de Toyota RAV4 nuevo, básico y sin extras tiene un precio de salida de 41.500 euros, siendo híbrido, con etiqueta eco, estamos hablando concretamente de la versión Advance del modelo. Su consumo combinado es de 5,6 litros a los 100 kilómetros.