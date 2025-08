Un mecánico alerta sobre el error si tu coche no tiene potencia: "Parece mentira que una cosa tan pequeñita afecte tanto"

Si cuando usted está circulando siente que el vehículo no tiene la potencia que solía tener, tal vez, tenga este fallo. Seguramente encuentre que en el panel de instrumentos emerge una luz amarilla o roja si sucede esto, la señal puede tener varios significados.

Conectar la máquina de diagnosis al puerto OBD, te dará, en la mayoría de los casos, la respuesta. El fallo puede provenir de diversos componentes, entre los que se encuentran los inyectores, el caudalímetro, el aire acondicionado o incluso la propia altitud.

Hoy traemos la opinión de un experto. Miquel, sobre uno de los posibles errores que el mismo ha encontrado tras hacer una prueba con un coche, el cual denomina como 'de los buenos'. "Un Golf Diesel, de estos que nunca se rompen", comenta el entendido.

Imagen de la parte delantera de un Volkswagen Golf. Getty Images

El problema que expone reside en el sensor Manifold Absolute Pressure (MAP), este es el encargado de medir la presión absoluta en el colector de la admisión, con lo que es posible determinar la cantidad de aire que entra al motor.

Es vital para el funcionamiento del sistema, ya que para que realice sus funciones se debe mezclar el aire junto con la gasolina en la cámara de combustión. Esto sucede al accionar el acelerador, con lo que se determina la cantidad de inyección de combustible.

Este sensor se puede encontrar situado en dos lugares. El primero de ellos está conectado directamente al múltiple de la admisión del motor a través de una manguera, aunque también puede estarlo directamente sin ella. De este modo lo muestra el entendido en su video.

Si este tiene alguna clase de error, no se consigue enviar la información suficiente a la centralita. "Si falla, como en este caso, tendremos una pérdida de potencia bastante notable", afirma Miquel, el mecánico.

Además de esto, es importante conocer que existen dos tipos de sensores MAP. El primero de ellos, es aquel que cambia teniendo en cuenta la frecuencia. Mide la presión barométrica absoluta.

El segundo de ellos funciona por variación de voltaje, el cual también mide la cantidad de la temperatura, pero a través de una variable formada por cristales de silicio, los cuales son termorresistentes.

Si este no funciona, aparte del error ya nombrado, se pueden ver otros, como los tirones durante la marcha, además de no arrancar a la primera o directamente no hacerlo. A esto se incluye que el sistema, inyectará una mayor cantidad de combustible, por lo que notará un aumento en el gasto.

Para alargar su vida útil es conveniente revisar la instalación eléctrica, además del cambio del filtro del aire y evitar las humedades en los circuitos del sistema."Parece mentira que una cosa tan pequeñita pueda afectar tanto", comenta el mecánico.