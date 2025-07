Un revisor de coches destapa una estafa en una compra de segunda mano y no da crédito: "Me sigo sorprendiendo"

A la hora de comprar un vehículo de segunda mano hay aspectos clave que pueden ser fundamentales para ahorrarnos una estafa y no son únicamente el estado del motor y el aspecto aparente que tenga.

Un entendido en la materia, el cual se dedica a comprobar el estado de vehículos para que sus posibles compradores no sean estafados, ha encontrado algo de lo que no se acostumbra. "Hasta yo mismo me sigo sorprendiendo", confirma.

En el ejemplo propuesto expone un Volkswagen Golf GTI, de 2017, el mismo, muestra desde el cuadro del vehículo que este cuenta con 82.000 kilómetros. Aunque, cuando introduce la máquina de diagnosis, comprueba que sólo se refleja esta cantidad en tres ocasiones.

Cuando comienza a bajar en la lista, encuentra que los registros corresponden a más de 160.000 kilómetros. Sin embargo, en el informe pagado por el propio comprador, no se ve ninguna clase de manipulación sobre el kilometraje del vehículo.

"Los GTI y los GTD son vehículos muy susceptibles, muy manipulables, se venden a pares", confirma. Por estas dos razones, muchos de los compradores de este tipo de modelos deben estar muy atentos. De este modo lo explica el entendido en sus redes.

Desde el punto de vista del experto, el modelo en cuestión cuenta con un desgaste algo excesivo. Muestra cómo los neumáticos, a pesar de ser de 2023, están muy lijados, pudiéndose ver los propios testigos, todo ello a pesar de tener tan sólo dos años.

Fijarse en estos detalles puede ser vital, porque aunque el estado del coche a primera vista no parezca tener demasiado uso, comprobar el estado de las ruedas o incluso la tapicería puede darnos las claves que necesitamos.

"No os dejéis llevar por los informes de internet", declara. Aunque pueden ayudar a ver algunos aspectos del modelo, lo más fiable es utilizar una máquina de diagnosis, con ella se podrá ver al detalle todos los aspectos técnicos del coche.

Además, de comprobar si cuenta con fallos en sensores, se podrá asegurar que el coche no ha sufrido ninguna modificación previa, algo que no siempre se puede ver desde el propio informe.

El modelo que se pone de ejemplo, en concreto el Golf GTI 8 nuevo, tiene un precio actual de 44.770 euros de base y sin extras. Cuenta con una potencia de 256 CV, pudiendo alcanzar los 100 kilómetros en apenas 5,9 segundos.