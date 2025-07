Ana Gema Ortega (Peugeot): "España es el país más duro en competitividad de Europa"

Ana Gema Ortega lleva al frente de la dirección de Peugeot España desde que comenzó el ejercicio 2025. No obstante, no es una recién llegada al sector del automóvil, dado que acumula más de dos décadas ligadas a la industria del motor.

Concretamente, su carrera se desarrolló en el Grupo Renault en España, ya fuese en la marca homónima o en Dacia. Pero su aterrizaje al frente de la marca del león se ha producido en un momento delicado.

Y es que la compañía se ha visto obligada en los últimos meses a hacer llamadas a revisión de algunos de sus modelos que incorporan motores de gasolina (PureTech) o diésel (BlueHDi).

La directiva vasca reconoce en una entrevista en la que participó EL ESPAÑOL-Invertia que "nos preocupamos por nuestros clientes y por el futuro".

A colación de estas llamadas a revisión, cabe recordar que la compañía francesa lanzó una campaña de cobertura especial para las primeras generaciones de los motores diésel 1.5 BlueHDi fabricados entre octubre de 2017 y enero de 2023 y que generaban incidencias relacionadas con la cadena del árbol de levas.

Consultada por cómo puede afectar esto a la imagen de marca, Ortega asegura que "lo que hay que hacer cuando hay algo que no funciona es dar una respuesta y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo".

"Estoy bastante satisfecha de cómo se está trabajando. Y, de hecho, el problema con el árbol de levas me parece un acto de responsabilidad de cara al cliente y de transparencia que creo que es lo que tiene que guiar nuestra marca", reconoce la máxima directiva de la compañía en el mercado patrio.

Ortega añade: "Para mí no es extraordinario que llamemos para verificar el motor diésel 1.5 HDi. Lo que sí me parece extraordinario es que hayamos decidido pagar de manera retroactiva el dinero que los clientes pagaron en su día por repararlo". No obstante, según asevera la directora de Peugeot España, "este motor tiene un potencial de fallo del 5%".

En cuanto a los propulsores PureTech, Ortega añade que "entre 2018 y 2021, Peugeot fue líder del mercado español en turismos y comerciales, por lo que pese a que afecte a un pequeño porcentaje de vehículos, hay una masa muy grande de coches puesta en el mercado".

Preguntada por si considera que de cara a la segunda mitad del ejercicio esta situación puede afectar a las previsiones de la compañía, Ortega se muestra tajante y niega la mayor.

Cabe recordar que la marca Peugeot cerró el primer semestre del año con un incremento en las ventas de vehículos, tanto turismos como vehículos comerciales, del 0,2% frente al mismo periodo del año anterior, lo que le posiciona como cuarta firma con más entregas del mercado.

Posición de España

Así las cosas, "España es el cuarto mercado europeo más importante para Peugeot, en términos de volumen, aunque por resultados está más arriba", señala Ortega.

Respecto al mercado nacional, Ortega reconoce que "España es el país más duro en competitividad de Europa".

En materia industrial, Ortega afirma que la producción de modelos Peugeot en las factorías de Vigo y Zaragoza "no se ha visto afectada en absoluto" por la desaceleración que están sufriendo las ventas en otros mercados europeos.

En relación al incremento de precio de los vehículos, los cuales tocaron techo tras la salida de la pandemia, la cual coincidió con una escasez mundial de semiconductores, la directiva apunta que hay dos motivos que explican el alza de los mismos: la electrificación y la regulación.

"Es verdad que con la electrificación sube el precio medio porque el eléctrico es más caro", destaca, al tiempo que reconoce que "el año pasado hubo otro cambio de regulación en el que a todos los vehículos europeos se les exigen unas exigencias de seguridad y los constructores tenemos que dar respuesta a ello".

"Somos un mercado ultrarregulado. Tenemos que cumplir la ley e ir más allá y ser competitivos", añade.

Electrificados

Fruto de la regulación a la que hace mención Ortega, los fabricantes han de cumplir en los próximos tres años a la normativa CAFE, consistente en reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). De hecho, los fabricantes no pueden exceder unas emisiones medias de 93,6 gramos por kilómetro de CO2 en sus flotas.

Cabe recordar que Bruselas flexibilizó esta normativa a comienzos de marzo. Así, si antes el objetivo entraba en vigor este mismo año, la Comisión Europea dio más margen a los consorcios para poder cumplir. Concretamente, estos objetivos tendrán que lograrse con las emisiones medias de las ventas realizadas entre 2025 y 2027.

Ortega apunta que "no tienen una instrucción directa" para vender más eléctricos y cumplir con la normativa. No obstante, insiste en que "es un mercado regulado y habrá que cumplirlo".

Sobre el papel que jugarán los modelos híbridos enchufables, la máxima directiva de Peugeot España califica de "particular" la situación del mercado patrio con esta tecnología.

"La evolución del híbrido enchufable ha cambiado mucho en Europa, pero en España ha ido más en paralelo al eléctrico, con aproximadamente un 6% de cuota de mercado", detalla la directiva donostiarra.

No obstante, reconoce que esta tendencia cambiará "a medida que la gente vaya cogiendo confianza". De hecho, Ortega hace hincapié en que "la apuesta a largo plazo es 100% eléctrica".