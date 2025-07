Se le olvida renovar el carnet y recibe la multa en casa: "Llevaba años conduciendo así y no tenía ni idea"

No había cambiado de dirección, ni revisado sus papeles desde hacía años. Seguía conduciendo como siempre, hasta que un día encontró en el buzón una multa de 200 euros. ¿El motivo? Su carnet de conducir llevaba tiempo caducado. “Llevaba años conduciendo así y no tenía ni idea”, reconoció. Como él, miles de conductores en España cometen este mismo error sin darse cuenta, y lo descubren cuando ya es demasiado tarde.

Conducir con el permiso caducado es una infracción más común de lo que parece. Y aunque no conlleva retirada de puntos, la sanción económica —hasta 200 euros— puede ser un buen disgusto para quien no estaba al tanto. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), no sirve de excusa haber olvidado la fecha o no haber recibido ningún aviso: es responsabilidad del conductor mantener su documentación en regla.

El problema es que, con los nuevos sistemas automatizados de control de tráfico, ya no hace falta que un agente te detenga. Las cámaras de reconocimiento de matrículas están conectadas a la base de datos de la DGT y pueden detectar s

Esto afecta sobre todo a personas que no han cambiado de domicilio en años, o que siguen utilizando el mismo carnet desde que lo obtuvieron. En muchos casos, el documento lleva tanto tiempo en la cartera que su fecha de caducidad pasa desapercibida.

El carnet de tipo B (el más ordinario, para turismos) tiene una vigencia de 10 años hasta los 65 años, y de 5 años a partir de esa edad. La fecha de expiración figura en el propio documento, pero también puede consultarse fácilmente desde la app mi DGT o a través de la sede electrónica de la DGT.

Renovarlo es sencillo: solo hay que acudir a un centro de reconocimiento médico autorizado, donde realizan la prueba psicotécnica, toman la fotografía y gestionan el trámite. No es necesario pasar por la Jefatura de Tráfico. El nuevo carnet se envía por correo, y mientras tanto, el conductor recibe un justificante provisional válido para circular por España.

Evitar esta multa es tan simple como revisar de vez en cuando la documentación. Porque en España, cada vez más personas se enteran de que tienen el carnet caducado… cuando ya han recibido la sanción en casa.