Los aranceles le costaron a Harley-Davidson el 12% de su beneficio en cuatro años; ahora la situación se agrava

Harley-Davidson, la marca de motocicletas más conocida del mundo, tiene un grave problema. La multinacional con sede en Milwaukee vuelve a verse afectada por el alza arancelaria de Donald Trump. Una situación a la que ya está acostumbrada, dado que sufrió un severo agujero debido a los aranceles impuestos por Bruselas y Pekín.

Así, entre 2018 y 2021, Harley-Davidson hizo frente al pago de 201,6 millones de dólares por el incremento de las tasas. Unos aranceles que menguaron de forma significativa los beneficios de la compañía norteamericana. A lo largo de este periodo, la compañía tuvo un beneficio conjunto de 1.606,3 millones de dólares. Es decir, el 12% del beneficio de cuatro años se fue al pago de tasas adicionales.

Cabe recordar que Harley-Davidson acumula dos ejercicios consecutivos recortando sus beneficios. Pero el problema es de mayor calado: en los últimos ocho años, desde que llegó por primera vez Donald Trump a la Casa Blanca, la compañía norteamericana tan solo ha logrado incrementar su beneficio en tres ocasiones.

Ya no solo eso, sino que con el nuevo incremento arancelario, la compañía reconoce que las importaciones de motocicletas a la Unión Europea (UE) están sujetas a un arancel total del 56%.

El primer ejercicio en el que la compañía sufrió el alza arancelaria fue en 2018. Por aquel entonces, la multinacional logró unas ganancias de 531,4 millones de dólares, lo que supuso un ligero incremento del 1,8% en la comparativa interanual.

Los ingresos de la compañía aumentaron ligeramente un 1,2%, gracias a un ligero incremento en los precios, mientras que las entregas de motos registraron una caída del 5,3%, hasta las 228.665 unidades. A lo largo de ese año, Harley-Davidson tuvo que pagar 23,7 millones de dólares por el incremento arancelario. Es decir, la firma destinó el 4,4% de sus beneficios al pago de tasas.

Ahora bien, no fue hasta 2019 cuando la compañía tuvo que pagar la mayor cuantía en aranceles. Entonces, Harley-Davidson abonó 97,9 millones de euros por el alza arancelaria de la UE y de China.

Ese año la compañía menguó su beneficio un 20,3% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 423,6 millones de dólares. Los ingresos registraron una caída del 6,2%, hasta los 5.361,7 millones de dólares, al tiempo que las entregas cayeron un 6,4%, con 213.939 unidades comercializadas.

Llegó la pandemia y con ella la inactividad. Pese a ello, Harley-Davidson registró un beneficio de 1,29 millones de dólares. Los ingresos menguaron un 24,4%, hasta los 4.054,3 millones de dólares, al tiempo que las entregas se desplomaron un 32,1%, hasta situarse en las 145.246 unidades.

Durante ese ejercicio, la multinacional con sede en Milwaukee pagó 24,5 millones de dólares por los aranceles, de los que 18,3 millones fueron a parar a las arcas de Bruselas.

El último ejercicio en el que la compañía tuvo que hacer frente al abono de tasas adicionales fue en 2021. Ese año la compañía tuvo un beneficio de 650 millones de dólares, los ingresos crecieron un 31,6%, hasta los 5.336,3 millones de dólares, al tiempo que las entregas aumentaron un 29,7%, hasta situarlas en las 188.494 unidades comercializadas. Ese año el impacto de los aranceles de la UE en las cuentas de la compañía se situó en los 55,5 millones de dólares.

Aranceles del 56% en la UE

Con la situación actual, Harley-Davidson reconoce que las importaciones de motocicletas a la UE están sujetas a un arancel total del 56%. Por ello, asevera que "el aumento de los costes de producción podría hacer que las motocicletas y otros productos de la compañía sean menos asequibles para los consumidores, tanto en Estados Unidos como en otros países, lo que podría afectar negativamente la demanda de los consumidores".

Cabe recordar que la compañía no tiene producción ni en Canadá ni en México. De esta manera, Harley-Davidson fabrica todas las motocicletas de sus principales productos (Grand American Touring, Trike y Cruiser) en Estados Unidos, por lo que no se verá afectada a la hora de importar motocicletas a Estados Unidos. Una situación en la que sus homólogos fabricantes de vehículos General Motors, Ford y Stellantis no pueden decir lo mismo, dado que los tres grandes de Detroit cuentan con fabricación en estos países.

Pérdida de cuota en la UE

Ante este panorama no es de extrañar que la multinacional norteamericana haya reducido su presencia en el Viejo Continente. Las entregas de Harley-Davidson en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) registraron un ligero retroceso en los últimos años. Si bien en 2018 esta región soportaba el 17,4% del total de las entregas, al cierre de 2024 este guarismo se situaba en el 16,2%.

Los ingresos de la compañía en la región EMEA por la venta de motos alcanzaron los 584,4 millones de dólares, un 8,3% menos en comparación con 2023.

Pero la pérdida de cuota de mercado no se circunscribe únicamente a la región europea. Al cierre de 2024, la compañía logró una cuota de mercado en Europa del 5%, lo que supone 1,1 puntos porcentuales más en comparación con 2022, cuando la compañía tenía una penetración del 6,1%.

En Estados Unidos, su mercado doméstico, Harley-Davidson también ha perdido cuota de mercado. Al cierre del año pasado la compañía contaba con una penetración del 37,3%, lo que supone casi cuatro puntos menos en comparación con 2022.