La Guardia Civil aún no se lo cree: un motorista disfrazado de dragón es parado por los agentes de tráfico y pasa esto

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico están acostumbrados a enfrentarse a todo tipo de situaciones en carretera. Desde accidentes y controles rutinarios hasta infracciones graves que ponen en riesgo la seguridad vial. Sin embargo, más allá de los incidentes habituales, a veces también se encuentran con escenas surrealistas y hasta divertidas.

Momentos surrealistas en las carreteras españolas, que rompen con la normalidad del día a día. Una de estas situaciones la ha protagonizado recientemente un motorista disfrazado que ha acabado por convertirse en protagonistas de una anécdota viral en redes sociales.

En el vídeo que circula en redes sociales puede verse como la Guardia Civil obliga a detenerse en la carretera a un motorista que circula por una de las carreteras de Almería disfrazado de dragón, para hacerle un control rutinario. En el vídeo que ha sido grabado y difundido en TikTok por el creador de contenido @zeta.dragon.rider, puede verse a los agentes interesados por el llamativo atuendo del motorista mientras comprueban su documentación.

Sin embargo, lo más curioso de la escena llega cuando uno de los agentes se le escapa la sonrisa y le pide si puede hacerse un selfie con él. Mientras tanto, el guardia civil le confiesa que su disfraz le ha llamado mucho la atención y asegura "A mí me has ganado".

El agente aprovecha para confesarle que nunca había visto nada igual y tranquiliza al motorista asegurándole que "de la Guardia Civil no hay que tener miedo". Un mensaje amistoso tras el que los agentes de tráfico le indican que continúe su camino.

¿Se puede ir disfrazado en moto?

Antes de marcharse, el motorista, aún con la incertidumbre de si su disfraz era legal o no, preguntó directamente a los agentes si estaba incumpliendo alguna norma de circulación. La respuesta fue clara: "Por supuesto que sí, no hay nada que incumpla la ley. Que seas feliz". Tras este inesperado final, la escena termina con un apretón de manos y esa foto de recuerdo entre risas, mientras @zeta.dragon.rider bromeaba con los agentes exclamando: "¡A ver si me llega la foto!".

El vídeo no ha tardado en hacerse viral, generando miles de comentarios y reacciones en redes sociales. Muchos usuarios han aprovechado para destacar el buen humor de los agentes y el desenlace de la escena, mientras otros no han dudado en compartir teorías cómicas sobre lo que podría haber ocurrido: "Dice de la Guardia Civil no hay que tener miedo, no es miedo a ellos es miedo de la receta que te pueden dar", "En Barcelona te habrían multado, con la excusa de que si te caes y el freno hace saltar chispas, se te puede quemar el traje y puedes acabar incendiando contenedores, coches, etc." , comentaban con ironía algunos usuarios.