El Gobierno y Anfac, enrocados: el automóvil pide ayudas a los eléctricos inmediatas y Sánchez no concreta su aprobación

Una jornada más, seguimos sin avances entre las peticiones que realiza la industria del automóvil y la respuesta que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez. Así se ha podido ver en el V Foro de Anfac, un encuentro sectorial de los fabricantes de vehículos, componentes y resto del ecosistema de la movilidad eléctrica y en el que han participado también diferentes miembros del ejecutivo, como el ministro de Industria, Jordi Hereu; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró; y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, entre otros.

Un automóvil que está pidiendo ‘a gritos’ que se restauren las ayudas a los coches eléctricos que quedaron suspendidas con la caída del decreto ómnibus el pasado 22 de enero, ya que los pedidos de los coches eléctricos están "a cero", según han señalado diferentes directivos del automóvil a EL ESPAÑOL.

En el otro lado, por su parte, el Gobierno escucha, ofrece buenas palabras, pero sigue sin rematar la jugada y sin hacer anuncio alguno. Además, a ‘micrófono cerrado’ saca pecho de su actuación y delega la ‘culpa’ de la ausencia de ayudas en sus socios de Gobierno.

Josep María Recasens, presidente de Anfac, durante su intervención en el V Foro.

Plan Auto 2030

La primera intervención de la jornada de este V Foro de Anfac era para su presidente Josep María Recasens, quien pedía un "plan de choque con la reactivación del Plan Moves 3 para atender la inmediatez del corto plazo y reactivar la demanda". Además, Recasens también demandaba un "plan país con un plan auto 2030 que vaya más allá del sector del automóvil y en que incluya actores como el energético, digital, financiero, seguros o servicios, así como al estado, autonomías, municipios y la representación social".

Con esta demanda, Recasens intenta revertir la situación actual de venta de eléctricos ya que de seguir al ritmo que vamos será una "misión imposible" cumplir con las exigencias de CO2 marcadas desde Europa en 2025. "Debemos hacer el 20% de cuota de vehículos eléctricos en 2025, y en 2024 en Europa no hemos llegado al 14%. Nunca se ha conseguido un incremento de 9 puntos en solo un año", ha añadido. "El automóvil no quiere pagar multas y no queremos cerrar fábricas, así que por ello necesitamos un plan sostenible en el tiempo", ha señalado.

Josep María Recasens, Jordi Hereu, Rebeca Torró y José López-Tafall.

Poner en riesgo las inversiones

Mensaje similar es el que ha lanzado también José López-Tafall, director general de Anfac, durante este encuentro. Un López-Tafall que ha advertido de los efectos negativos de no potenciar la demanda de coches eléctricos en España, lo que se traduciría en perder capacidad tecnológica y volumen, y podría "poner en riesgo" las inversiones que se están tratando de atraer a suelo nacional.

Este director general del automóvil ha urgido a adoptar un plan país a medio y largo plazo, que incluya ayudas directas a la demanda y herramientas fiscales para que las empresas renueven sus flotas, entre otros puntos. "A corto plazo queremos un plan de apoyo a la demanda que permita a los ciudadanos acceder a la tecnología y que permita conseguir como objetivo que en 2025 se matriculen 100.000 coches eléctricos en España y que la cuota de electrificados -híbridos enchufables y eléctricos puros- sea del 18%", ha dicho.

López-Tafall también ha desgranado que han ofrecido al Gobierno que se cree un nuevo plan que no tiene por qué ser un nuevo Plan Moves pero si que "pueda ser a través de la fiscalidad para que así sea más eficiente y más rápido en el momento de la compra". "Además, debería ser un sistema que fuera sostenible en el tiempo", ha dicho.

"Asimismo, también hay que generar un contexto favorable de certidumbre que anime a también a las empresas, porque las empresas son las que tienen un canal de penetración del vehículo electrificado superior y pueden tirar del mercado", ha dicho. "Por poner ejemplo, Portugal tiene una deducción del 100% del IVA para las empresas cuando adquieren un vehículo eléctrico", ha dicho.

"Necesitamos un 'Plan España 2030' donde el vector sea la electrificación, nuestra meta la descarbonización y el camino, la competitividad", ha concluido.

El secretario de estado de energía, Joan Groizard.

Transición advierte de que no hay que flexibilizar

Si bien desde el automóvil se ha pedido flexibilizar el calendario de emisiones de Europa, Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, ha advertido que hay que tener "cuidado con aquellos planteamientos que pueden provocar falsa seguridad si estos impiden cumplir con los objetivos", en clara relación a la petición de la flexibilización de la normativa de emisiones europea.

"En 2024 se ha vuelto a superar la temperatura media y los últimos diez años han sido los más cálidos, superando los 1,5 grados. Es un calentamiento que empezó décadas antes y que está haciendo que esta crisis y emergencia climática mate", ha señalado.

"El automóvil es clave en el corazón industrial de Europa y va a ser determinante para mantener la competitividad europea. Y el Gobierno tiene que estar a la altura. Pero también la Comisión Europea tienen que mantener estos objetivos climáticos. Y un paso atrás socava la seguridad jurídica", ha dicho.

"Un gobierno que mantiene una apuesta indiscutible por esta industria en la que ha invertido 4.000 millones del PERTE VEC para un país que ha pasado de construir 17.000 coches electrificados en 2019 a un total de 200.000 coches electrificados en 2024", ha dicho.

No obstante, Groizard también ha añadido que el Gobierno ya prorrogó el Plan Moves en diciembre si bien "el resto es historia y hay que cosas que no entiendo ni quiero entrar", afirmaba en relación a la caída del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados.

Además, Groizard ha hecho una comparativa señalando que los países que van más retrasados en electrificación son los que tienen menos fiscalidad en los coches de combustión: "Hay que tener un debate porque en Noruega los coches de combustión tienen más fiscalidad y si desde el Gobierno presentamos una medida con sentido común como es modificar la fiscalidad, lo que ocurre es que nos tiramos los trastos en el Congreso", ha señalado.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Hereu pide ayudas europeas

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que es "legítimo dedicar muchos recursos españoles, si bien espero que después de los diálogos estratégicos, la Comisión Europea plantee recursos europeos para ayudar a animar la demanda".

"No obstante, nosotros desde el Gobierno volveremos a aprobar Plan Moves 3 y lo haremos, estoy seguro, desde un acuerdo lo más amplio posible, porque es una estrategia de país, es un proyecto de país", ha dicho. "Por tanto, habrá Plan Moves y será retroactivo, no hay ninguna duda, ya que de esto depende las fábricas que hay en España", ha dicho.

No obstante, y preguntado por EL ESPAÑOL si este Plan Moves 3 entrarán en el próximo consejo de Ministros, Hereu ha señalado que "no puedo dar ninguna fecha y que esto se tiene que aprobar con un real decreto así que cuando tengamos la capacidad lo aprobaremos".

Una respuesta que coincide lo que algunas fuentes han apuntado a EL ESPAÑOL señalando que preparan otro 'mini-ómnibus' con diferentes medidas económicas, entre las que estaría el Plan Moves 3 restaurado. Sin embargo, desde el Gobierno y hasta que no tengan la certeza de que cuentan con los apoyos del Congreso no lo van a llevar al Consejo de Ministros.

Alberto Núñez Feijoo, con Josep Maria Recasens.

Feijóo pide neutralidad tecnológica

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este jueves porque la transición hacia la descarbonización del sector del automóvil se afronte "con neutralidad tecnología, que facilite que todas (las tecnologías) compitan en condiciones equivalentes", y ha criticado las políticas del Gobierno para impulsar la electrificación de la industria de la automoción en España.

"Efectivamente, la electrificación de la industria es una apuesta. Pero, en mi opinión, bastante mal acompañada porque el Gobierno es incapaz de generar una política de incentivos a la compra. El Plan Moves III es una improvisación insuficiente", ha criticado el presidente del PP.

En este sentido, ha afirmado que es necesario para esta transición un impulso a la industria española, así como la promoción de alternativas a la electrificación como biocombustibles y gases renovables para aprovechar otras tecnologías.

"Por tanto, además de la apuesta por la electrificación, tenemos que permitir el desarrollo de biocombustibles, de gases renovables y de otras tecnologías que aprovechen las infraestructuras instaladas, nuestras capacidades y nuestro potencial productivo", ha explicado el líder de la oposición.

"Reindustrializar no consiste en repetir mucho la palabra; no consiste en una declaración de intenciones que no va a ningún sitio. Reindustrializar consiste en crear las condiciones para que la iniciativa privada cree empresas industriales y pueda crecer en un entorno institucional, legal y fiscalmente razonable y sobre todo previsible", ha sostenido.

"Necesitamos, primero, descuentos directos en el punto de venta, es decir, en los concesionarios. Segundo, menos burocracia y tercero, menos impuestos. No todo puede ser una maraña burocrática y fiscal que siempre perjudica al ciudadano. Los descuentos en los vehículos tienen que notarse en el concesionario y no cobrarse dos años después de comprar el vehículo", ha incidido el líder del PP.

Además, ha dicho que es necesario valorar la reducción del IVA para estos vehículos como se hace en Noruega, en Países Bajos o en Alemania y reducciones a empresas que electrifiquen sus flotas.

El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. Europa Press

Iberdrola sumará 4.500 puntos más

Por su parte, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha señalado que "el coche eléctrico ya de por sí reduce emisiones y, además, depende de las materias primas energéticas y aquí en España el 50% de la energía de España es renovable", ha dicho.

"El coche eléctrico es uno de los vectores de la descarbonización. Además, destacan por su innovación tecnológica y porque ya se venden 17 millones de vehículos eléctricos en el mundo", ha continuado.

"En España ya tenemos 40.000 puntos, de los que Iberdrola cuenta con 8.500 puntos. Además, dispone de otros 4.500 puntos de recarga que están en fase de activación y que se hará a lo largo de los próximos 12 meses", ha concluido.