Así funciona el sencillo truco para ahorrar en los peajes: podrás gastar hasta un 30 % menos de lo habitual

Con el invierno a la vuelta de la esquina, el número de trayectos en las carreteras de España crece exponencialmente, en especial en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla. Así pues, uno de los aspectos que más preocupan en estas fechas a estos viajantes es el precio de los peajes, junto con el del carburante.

Ya este 2024 se anunció la subida de las tarifas que subirán entre un 5 % y un 6,65 %, en función de las condiciones específicas de cada concesión. Ya lo avisó el titular de Transportes Óscar Puente: "Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos".

No obstante, y afortunadamente, existen algunos métodos legales para ahorrarse algo de dinero. El ingeniero mecánico Franck Saless ha estado analizado las autopistas francesas, propiedad de tres multinacionales, durante más de una década, y ha explicado sus conclusiones en un programa de France TV.

Imagen de archivo de un peaje.

El truco en cuestión para ahorrarse algún que otro euro consiste en abandonar la autopista en salidas determinadas y volver a entrar metros más adelante para pagar tarifas parciales en vez de abonar todo el kilometraje completo.

Es por ello que esta estrategia, denominada coloquialmente como 'método francés', está llegando ya a España.

Su deducción es que se puede pagar mucho menos en los peajes utilizando este sencillo método. De hecho, tal y como asegura el ingeniero, se podría pagar hasta un 30 % menos en peajes.

Saless ha puesto un ejemplo claro: el trayecto entre las ciudades de Nantes y Angers es de 60 minutos. Saliendo y entrando de la autovía el máximo número de veces posible, pagaron 8,60 euros, 1,20 euros menos de los 9,80 euros habituales.

La técnica de ahorrar euros en distintos peajes del panorama francés ha tenido tanto éxito que hasta el propio Saless ha creado una aplicación para informar de los puntos exactos donde se puede realizar dicho truco.

Si esta práctica se replica varias veces y se ejecuta de forma meticulosa, los conductores franceses han descubierto que pueden llegar a ahorrar hasta un 30 % del dinero que destinan a los peajes. Ojo, en ningún momento se habla de saltarse ningún peaje -esto conlleva una multa de 100 euros en España-, sino de elegir bien el trayecto.

Cómo funciona

Este truco también funciona en algunos tramos en España. Durante años se ha utilizado en puntos como el trayecto de Ferrol a A Coruña. Saliéndose en Cabanas y volviendo a entrar en la AP-9 es posible ahorrar unos céntimos, añadiendo únicamente unos dos o tres minutos de camino.

No obstante, no es el único punto. Entre Vigo y Pontevedra también es posible salirse en la salida 147. Esto permite ahorrar unos euros a los vehículos ligeros, pero hasta 2,65 euros a los vehículos pesados.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el Vía-T no sale rentable. Algunas autopistas están bonificadas y al aplicar los descuentos por pagar con VIA-T ya no tiene sentido desviarse y perder esta bonificación. De hecho, salirse donde no toca puede llegar a ser contraproducente.