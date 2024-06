El sector de la moto, molesto con Transportes por decir que los vehículos eléctricos son de "baja calidad"

Tensión en el sector de las dos ruedas, representado por Anesdor, la asociación que representa a las principales marcas de motos, con un 95% de representación.

Un sector que se ha visto menospreciado con las declaraciones realizadas por Álvaro Fernández, secretario General de Movilidad Sostenible, señalando que las motos eléctricas que se comercializan en España son "vehículos de baja calidad" y utilizando este argumento para impulsar las bicicletas eléctricas.

En concreto, las declaraciones que realizó Álvaro Fernández, secretario general de Movilidad Sostenible en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, durante la Presentación del Informe del Sector de la Bicicleta 2024 fueron: "Yo se lo contaba a mi buen amigo mío, Joan Groizard (director general de IDAE), ahora una bicicleta eléctrica –cosa que me resulta difícil de entender cuesta lo mismo que una motocicleta eléctrica-. Si no ayudamos desde el punto de vista del Gobierno a que la opción de compra sea la bicicleta, lo que nos vamos a encontrar -que efectivamente no tienen ese efecto tan positivo en la movilidad ciclista- son motos eléctricas de baja calidad en las calles de nuestra ciudad".

José María Riaño, secretario general de Anesdor.

Por este motivo, desde Anesdor han querido denunciar públicamente estas "graves declaraciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contra la motocicleta" realizadas el pasado viernes 14 de junio.

"La bicicleta eléctrica y la moto eléctrica son vehículos diferentes, con propósitos y prestaciones diferentes y son perfectamente complementarios. La moto eléctrica puede contribuir sensiblemente a la movilidad sostenible, es el vehículo motorizado que presenta una huella ambiental más reducida, y permite transportar cargas más pesadas resolviendo transportes que no son viables en bicicleta", señala Anesdor en un comunicado.

"Respecto a la calidad de las motos eléctricas que se comercializan en España, el sector está haciendo importantes esfuerzos e inversiones en I+D para llevar a cabo la producción y distribución de motos eléctricas que cuenten con las últimas novedades en tecnología de cara ser cada vez más sostenibles", continúa.

"Como ejemplo, una de las empresas asociadas a Anesdor ha empezado a comercializar motocicletas con baterías de sodio, de investigación y fabricación propia", dice.

En este sentido, José María Riaño, secretario general de Anesdor ha pedido "una rectificación pública por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que se ponga en valor el esfuerzo que el sector de la moto y el vehículo ligero está haciendo en favor de la movilidad sostenible de nuestro país. No se trata de comparar unos modos de transporte con otros, sino de ofrecer el ciudadano las mejores opciones de movilidad sostenible en función de cada desplazamiento", ha dicho.

Por su parte Carlos Wang, director General de Yadea España se ha mostrado totalmente en contra de las "opiniones gratuitas" lanzadas desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Es una auténtica barbaridad, falta de conocimiento y aversión que desde el Ministerio de Transportes se califiquen a las motocicletas eléctricas como vehículos de baja calidad, y sea el argumento comparativo, sin fundamento, para impulsar las bicicletas eléctricas", ha explicado Wang, que se ha mostrado totalmente en contra de las opiniones lanzadas desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.