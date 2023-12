Susana Solís (eurodiputada): "La Euro 7 no supondrá una subida del precio de los coches nuevos"

Susana Solís es una de las personas clave en la negociación de la normativa Euro 7, que mide las emisiones contaminantes de los coches. Inicialmente, la Comisión Europea lanzó una propuesta que, de llevarse a cabo, habría hecho mucho daño a la industria, ya que planteaba cambios a los fabricantes con incrementos elevados de precio de los coches.

Sin embargo, esta eurodiputada de Ciudadanos (que en Europa está dentro los liberales de Renew) ha convencido a su propio grupo y a la gran mayoría del Parlamento Europeo para hacer una transición más justa hacia la industria en la que se reduzcan las emisiones y no se encarezca el precio de los coches. Hablamos con ella para conocer más detalles sobre cómo ha sido la aprobación de la Euro 7 en Europa... Así ha sido nuestra conversación.

Esta semana se ha aprobado la nueva normativa Euro 7… Y se dice que es una norma suave de emisiones anticontaminantes… ¿Por qué es suave?

Hay que tener en cuenta que los coches con la normativa actual Euro 6 ya contaminan muy poco. Sin embargo, la Comisión Europea realizó una propuesta para la próxima normativa Euro 7 que reducía muy poco las emisiones y a cambio se incrementaba mucho el precio del vehículo. Y como esto no tenía sentido, ya que los fabricantes están centrados en la electrificación, hicimos esta propuesta de Euro 7 que es la que se ha aprobado. Una propuesta final que está muy cerca de lo que pedíamos nosotros y la industria del automóvil. Y la prueba de ello es que el automóvil está contento. Y todo ello dentro del mandato de la Presidencia española…

Susana Solís es eurodiputada por Ciudadanos en el grupo parlamentario europeo Renew Europe

¿Cómo fue la aprobación de la Euro 7 entre el Parlamento y el Consejo? ¿Por qué no se aprobó también por la Comisión si se habla de trílogos? ¿Qué papel tiene la Comisión?

Se llama trílogo porque estamos juntos Comisión, Parlamento y Consejo… Pero en realidad la Comisión hace de árbitro. En realidad, los que legislan son el Parlamento y el Consejo.

¿Por qué es un acuerdo provisional y no es definitivo?

Porque ahora hay que ratificarlo. Una vez que se vota en el pleno del Parlamento, nosotros negociamos con ese mandato del Parlamento. Y con ese mandato sabemos qué margen de movimiento tenemos. Negociamos con los representantes de cada grupo su aceptación o posibles modificaciones. Y el Consejo hace lo mismo, tiene el mandato de los 27 países y unas guías de lo que puede variar en su propuesta. Y esto es lo que se ha hecho hasta ahora. La novedad es que esta semana se ha aprobado la Euro 7 de forma provisional. Por lo tanto, ahora falta ratificarlo en el Consejo (que se reúne esa semana) y también aprobarlo nosotros en el próximo pleno del Parlamento.

¿Hay alguna duda de que se pueda cambiar el sentido del voto en estas últimas votaciones?

Nosotros pensamos que se va a ratificar, tanto por el Consejo como por el Parlamento. Del Consejo porque sería rarísimo que no se ratificara. Y del Parlamento porque tenemos una mayoría asegurada. Incluso si algún parlamentario finalmente no votara a favor seguimos teniendo la mayoría.

¿Con qué votos a favor cuentan en el Parlamento?

Con los votos del Partido Popular Europeo (EPP), con los de ECR (conservadores), Renew (Liberales) y con otros partidos de derecha.

¿Y qué partidos se opondrán en la votación del Parlamento?

No tenemos el voto ni de los socialistas (S&D), ni de los verdes (Greens/EFA), ni de la izquierda. No obstante, espero que los socialistas españoles voten a favor, porque es un acuerdo de la Presidencia española. Y ya en el último pleno que tuvimos, los socialistas españoles se desviaron de la posición del grupo y votaron a favor de esta Euro 7, porque también así se lo había indicado el ministerio (Industria), ya que era una propuesta muy buena.

Susana Solís forma parte del equipo negociador de Euro 7 dentro del Parlamento Europeo.

¿Será una mayoría ajustada?

Será una mayoría ajustada, pero valdrá. Esperamos que haya unos 100 votos de diferencia a favor de la aprobación de esta Euro 7. Al final es una ratificación… así que no esperamos novedades en el sentido del voto.

¿Cuándo el Parlamento Europeo haga su votación… es la aprobación final, el último proceso?

Sí, así es. Solo faltaría ya traducir los textos y publicarlo en el boletín oficial europeo.

¿Cuándo se producirá la votación del Parlamento?

Debería ser en el pleno de enero (entre el 16 o 17 de enero) o, como muy tarde, en febrero.

¿Y cuándo entraría en vigor?

Una vez ratificado en el Parlamento, hechas las traducciones y publicado en el boletín (que puede ser un mes más o menos) hay 30 meses. Por lo tanto, estaríamos hablando de finales de 2026 o como tarde en 2027.

Por lo tanto, todos los fabricantes que lancen un nuevo coche en los próximos años tendrán que tener en cuenta que deben cumplir con la normativa Euro 7…

Sí, así es. Pero desde aquí queremos transmitir que esta Euro 7 ofrece mucha seguridad a los fabricantes, porque no tienen que cambiar las condiciones de las pruebas de los vehículos para su homologación. Si hubieran tenido que cambiar las condiciones de las pruebas sí hubiera supuesto un gran esfuerzo.

Susana Solís tiene como objetivo coger la propuesta de la Comisión de la Euro 7 y mejorarla.

Y de forma fácil y sencilla para que se comprenda… ¿En qué se diferenciará un coche Euro 6 de otro Euro 7?

Los límites de emisiones son los mismos. En diésel son 80 miligramos y en gasolina siguen siendo 60. La gran diferencia, por tanto, son las emisiones de las partículas, que ahora se medirán las partículas N10 en lugar de las N23. Se miden, por tanto, las partículas más pequeñas, buscando así una mejora del aire. Por tanto, para reducir estas partículas lo único que tienen que hacer los fabricantes con los coches es añadir un filtro de partículas. Y eliminamos alguna otra exención para motores de inyección directa, para los más grandes.

¿Y también se medirán las partículas que emitan los frenos y los neumáticos?

Sí, por primera vez se miden las emisiones de los frenos y de las ruedas, con lo cual también se emitirá menos en este sentido.

¿Y en los camiones?

En los camiones sí hay una gran diferencia respecto a Euro 6. Se bajan las emisiones un 60% respecto a Euro 6 y se bajan los límites de NOx, que pasan a ser en el laboratorio de 200 mg/kWh y de 260 mg/kWh en carretera. Por lo tanto, en los camiones es donde se produce el gran cambio.

¿Y también se ha creado una garantía para las baterías de los coches eléctricos?

Sí, ha sido, además, una de las grandes batallas. Porque lo que buscábamos era mejorar todas aquellas tecnologías que estuvieran presentes también con el coche eléctrico. De esta manera, nos aseguramos que todas las inversiones se puedan seguir aprovechando cuando sólo se fabriquen eléctricos. Lo importante era dar más confianza al consumidor. Por ello lo de las baterías, para que el usuario tenga la certeza de que va a tener un compromiso de durabilidad. De esta manera, a los cinco años se garantiza el 80% de la autonomía de la batería y a los ocho años -o 160.000 kilómetros-, el 72%. Y, además, pedimos una cláusula de revisión para estudiar en 2027 si se puede ofrecer una garantía a los diez años o 200.000 kilómetros, ya que pensamos que se puede llegar perfectamente. Con todo ello lo que se busca también es el compromiso de la Unión Europea para fabricar mejores baterías que las que se están haciendo en China.

¿Y una vez que haya entrado en vigor la Euro 7… durará hasta el fin de la venta del motor de combustión, en 2035?

Sí. Hay que tener en cuenta que desde 2035 sólo se venderán coches que no expulsen emisiones, así que todo apunta a que todos los coches que se vendan en estas fechas serán eléctricos. De ahí que la normativa Euro 7 que se aplique por entonces sólo afectará a las ruedas, los frenos y las baterías. Es la última normativa Euro, por tanto, del motor de combustión, ya no habrá una normativa posterior.

¿Con esta normativa Euro 7 que se ha aprobado… la industria del automóvil se ha quedado satisfecha?

Sí, yo creo que puede estar muy satisfecha. Además, en todas las legislaciones que hemos aprobado en este mandato hemos contado más con la industria y también con los ciudadanos. Hay que tener en cuenta el momento difícil en el que se encuentran la industria y los ciudadanos, que no pueden cambiar de coche. Y aquí hemos primado la renovación de la flota. España, por ejemplo, tiene un parque con 14 años de antigüedad y estos coches viejos, los más antiguos, son los que pueden producir muertes prematuras. Y todo ello con la línea roja de que los coches sean accesibles, que no incrementen de precio.

Se decía que una Euro 7 supondría 2.000 euros de incremento en el precio de los coches… Con esta nueva Euro 7 más suave… ¿Cuánto se incrementarán los precios?

Con la nueva Euro 7 nuestra línea roja era que los coches nuevos no incrementen los precios. Y por tanto, como sólo hay que poner un filtro o una recalibración y no estamos cambiando las pruebas a los coches nuevos, podemos decir que la Euro 7 no supondrá una subida de precio de los coches nuevos cuando entre en vigor.

Al final usted ha sido una de las personas que ha hecho que la normativa Euro 7 se haya suavizado de cómo era inicialmente la propuesta… ¿Está contenta con el resultado?

Sí, la verdad es que estoy muy satisfecha. Sobre todo porque desde nuestro grupo, Renew, se podía dar el vuelco de la norma hacia un lado más suave o hacia un lado más exigente. Y al ser negociadora y ponente hemos apostado por esta Euro 7 que tenía en cuenta a la industria y que también permitía mejorar el medioambiente. Sin embargo, ahora por ejemplo toca negociar el apartado de la reducción de CO2 de los camiones y aquí ya no soy ponente de Renew. Y mi colega se ha inclinado más hacia los camiones eléctricos y hacia una norma dura.

Una vez conseguida esta Euro 7 para los coches… ¿cuáles son los siguientes objetivos?

Falta luchar por la parte de reducción de CO2 de los camiones, que como salga dura no será nada positiva para la industria. Esta nueva normativa se votará aproximadamente en febrero de 2024. Y aquí se está apostando por la electrificación, cuando yo creo que hay una oportunidad de los biocombustibles o combustibles sintéticos. Es decir, de apostar por la neutralidad tecnológica y no sólo por una tecnología. Y también estoy participando en otros reglamentos, como la aprobación de un fondo de transición justa, una propuesta para que la Comisión haga un fondo para las regiones que dependen del automóvil y pueda haber pérdidas de empleo tanto en los fabricantes, como industria auxiliar, talleres…

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan