Martinet (Dacia): "Los coches chinos deben preocuparnos, no hay que dejar las puertas abiertas en Europa"

Dacia está de enhorabuena. En un mercado que está empezando a notar síntomas de ralentización, la marca accesible del Grupo Renault crece al 24%. En concreto, en estos primeros seis meses de 2023, Dacia ha comercializado un total de 345.432 unidades, lo que supone una cuota de mercado en los turismos del 4,7% en Europa.

De estas cifras, el modelo de mayor éxito es el Sandero, que representa un 40% de las ventas. En total han sido 138.978 unidades, lo que supone un crecimiento del 24%, que le sitúa también como primer vehículo en ventas a particulares en España desde 2013 y en Europa en 2017. El segundo modelo es el Dacia Duster con un 32% del total de las ventas, seguido del 14% del Jogger y casi el 8% del Spring.

Por países, Francia es el mercado con mayor volumen de ventas para Dacia con 81.415 ventas en el primer semestre de 2023 y una cuota de mercado del 9,1%. Le sigue Italia con 47.798 unidades y una cuota de mercado del 5,5%; Alemania, con 34.862 unidades y una cuota del 2,5%; España con 24.816 coches y una cuota del 4,9% y Rumanía con 24.733 unidades y una cuota del 33% completan el 'top 5'.

Para entender un poco mejor la situación de Dacia, EL ESPAÑOL participa en un encuentro con la prensa de Xavier Martinet, director de Marketing Ventas y Operaciones de Dacia. Así han sido la conversación con este directivo.

Hay marcas que han decidido bajar precios o posicionarse con precios muy bajos… ¿Qué hará Dacia en este sentido? ¿Bajarán los precios?

No, en Dacia no vamos a reducir los precios. Nuestra propuesta es ofrecer la mejor relación entre calidad y precio. Somos el acceso a la movilidad asequible y todos los modelos están teniendo resultados en sus segmentos. Así que por todo ello no queremos disminuir los precios…

¿Cuál es el precio medio de los coches que vende Dacia y qué diferencia tiene con el resto de marcas?

Dacia actualmente tiene un precio medio de 17.500 euros para los coches de combustión y en unos 20.000 euros en los híbridos. Sin embargo, la media de los precios del catálogo de los coches que se venden en Europa es de 35.000 euros. Por ello, Dacia tiene mucho que ofrecer al mercado.

¿La llegada de la Euro 7 hará que los Dacia también se encarezcan?

El objetivo que tenemos es ser defensor de la movilidad asequible en los mercados. Y con la nueva regulación Euro 7 los precios aumentarán en Dacia y en todas las marcas. Pero todavía no hay claridad sobre cuándo se establecerá esta normativa.

¿Cuánto más barato es un Dacia respecto a sus competidores?

En Dacia ofrecemos la mejor relación entre calidad y precio. Hemos llegado a ser un 20% o un 25% más barato que los competidores. Ahora estamos entre un 10% y un 15% más accesibles. Y estamos donde queremos estar. Continuamente evaluamos los precios de los competidores para mantener nuestro precio atractivo.

¿Cómo está evolucionando el mercado en este 2023?

Estamos viendo que la demanda está a la baja en muchos países. Por ejemplo, comprobamos que los tipos de interés variables de Reino Unido afectan mucho a los presupuestos de los hogares. Y esto está planteando problemas a los clientes de este y otros países. Por ello Dacia es una buena alternativa. Y esta es la razón por la que Dacia sigue creciendo. Pensamos que podemos emerger de manera más fuerte en esta crisis.

¿La estrategia de Dacia es no tener stock, producir justo lo que se demanda… es así?

Nuestra estrategia es la de construir un coche menos de lo que demandan los clientes, es la estrategia que llevamos desde hace 20 años.

¿Están produciendo todo lo que quisieran?

La tendencia está mejorando. Pero no podemos construir todos los coches que quisiéramos. Hay escasez de algunos componentes. Por ejemplo, en Marruecos hemos dejado de producir 22.000 coches, aunque esperamos mejorar en el segundo semestre. Además, también se ha resentido la logística. Antes eran los problemas de piezas y ahora es que faltan camiones o conductores. Y esto es más complicado de explicar al cliente, que se frustra al igual que el vendedor.

¿Cómo son los clientes de Dacia?

Actualmente, las personas que se compran un Dacia tienen como principal razón de compra el precio y después el diseño. Y antes esto no era así, el diseño no era la segunda razón de compra. Por lo tanto, la estrategia de la marca está funcionando. Lo hemos visto con el Sandero, también con el Jogger y con los coches que saldrán en 2024 y 2025. Queremos también desarrollar la parte aspiracional de la marca.

¿Por qué se han metido en el Dakar?

Porque con el Dakar queremos llevar a Dacia un paso más adelante. Con el Dakar obtenemos un mayor posicionamiento ‘outdoor’ y podemos comprobar que nuestros vehículos sean sólidos y robustos. Hay que tener en cuenta que los coches Dacia utilizan la tecnología lanzada tres años antes en el resto de las marcas del Grupo Renault. Por ello es una tecnología probada y que tiene una enorme fiabilidad.

¿Qué opina de los combustibles sintéticos?

No nos habríamos metido en el proyecto del Dakar si no hubiera sido con la apuesta de los combustibles sintéticos (efuels). Queremos ser los defensores de los coches de motor de combustión y de ahí la apuesta por los combustibles sintéticos con el Dakar. Además, si creamos un coche sólido para el Dakar, luego podemos ver cómo trasladarlo a los vehículos de calle.

Pero Europa ha dicho que más allá de 2035 no se venderán coches que emitan emisiones… Y n este sentido Dacia no ha dicho todavía que será 100% eléctrica en Europa… ¿Por qué no afirman en qué año Dacia será eléctrica?

Está claro que, si el reglamento se aprueba, Dacia será eléctrica en 2035. Pero también hay que señalar que, si existe una posibilidad de mantener el motor de combustión, lo evaluaremos. Hay mucha incertidumbre con los combustibles sintéticos y necesitamos saber si es una opción posible y qué tratamiento fiscal tendrá en los diferentes gobiernos.

En este sentido, hay declaraciones contradictorias, diciendo al ciudadano de a pie que se compre un eléctrico, pero luego permitiendo que un usuario adinerado circule con un deportivo con combustible sintético.

Esto es muy raro y no es justo. Habrá que esperar varios años y ver qué ocurre en la próxima década. Y también hay que tener en cuenta que Dacia vende en más mercados que en Europa. Por lo tanto, hay muchas preguntas sobre los combustibles sintéticos, y no tenemos todas las respuestas.

¿Horse les ayudará en esta apuesta por el motor de combustión?

Horse nos proporcionará más beneficios. Dacia quiere seguir vendiendo vehículos de combustión hasta el último día. Y aquí Dacia tiene mucho recorrido puesto cuando los competidores hayan dejado de vender los coches de combustión en cinco años, nosotros tendremos nuestra mejor oferta. Por ello el desarrollo de Horse es una gran noticia para Dacia.

¿Qué opinión tiene de los fabricantes chinos?

Respecto a la llegada de los competidores chinos creo que debemos proteger nuestra industria de la automoción europea. No dejar las puertas abiertas de nuestros mercados. Todo el mercado debería estar preocupado, si bien en Dacia no estamos más preocupados que en otras marcas.

Si los chinos tienen como principal argumento el precio, nosotros debemos ofrecer equipamiento, imagen de marca… y esto nos da una situación más ventajosa. Lucharemos con nuestras armas y nuestros activos… Tenemos el Duster que nos llevará a otro nivel con la marca. Pensamos que es un modelo que permita luchar con la marca.

¿De dónde proviene el cliente de Dacia?

De 100 personas que compran un Dacia, 60 de ellos venían de otra marca. Por tanto, tenemos un 60% de tasa de conquista. Además, nuestros clientes están muy satisfechos con la compra de un Dacia porque estos coches mantienen su valor. En Europa somos la marca líder en ventas a particulares. Y estamos muy satisfechos.

¿Están satisfechos con el eléctrico Dacia Spring?

Del Dacia Spring hemos vendido 120.000 unidades en dos años, a un ritmo de 60.000 coches anuales. Y el objetivo era el de construir 100.000 coches anuales. Necesitamos precios más asequibles, pero para ello no podemos deslocalizar, aunque cada seis meses estudiamos y replanteamos la situación porque hay se tiene que producir en los mercados en los que se vende. En cuanto a los datos que tenemos de los clientes, hacen de media 31 kilómetros al día, con una velocidad media de 26 km/h y con dos o tres recargas a la semana.

¿Y con las ventas de híbridos… están satisfechos?

Del Jogger se han vendido alrededor de 50.000 unidades, de las que 3.000 son híbridas. Esperábamos que fueran entre 8.000 y 10.000 híbridos, pero es que faltan componentes. La demanda del híbrido dentro de la gama es del 26%.

