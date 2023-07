Del Ford Fiesta al Audi R8... repasamos los coches que dicen adiós en este año 2023

Crear vínculos emocionales con los coches, aunque sean un bien material, es muy habitual. Para muchos se trata de su primer gran capricho, para otros han compartido momentos muy importantes del día a día, la ansiada libertad de movimientos que da sacarse el carné y ponerse el mundo por montera.

Los lazos que se crean son tan importantes, que muchos bautizamos con nombre propio a nuestros coches. Incluso hay algunos que se han convertido en auténticos iconos protagonistas de películas o canciones.

Pero en la vida, todo tiene un principio y un final. En este sentido, durante este año tendremos que decirle adiós a muchos modelos, de los cuales algunos han dejado una huella importante tras su paso. De hecho, una de las noticias más tristes del sector fue el anuncio el pasado mes de noviembre de la desaparición del Ford Fiesta, un icónico coche por múltiples razones que explicaremos más adelante.

Está claro que el mundo del automóvil está sufriendo una metamorfosis acelerada hacia la electrificación, un efecto que causa que los fabricantes den prioridad a los modelos híbridos o eléctricos puros. Por otro lado, los gustos de la sociedad también han cambiado con la llegada de los SUV u otro tipo de carrocerías, donde las berlinas ya no tienen su hueco en el mercado.

Tampoco lo tienen los monovolúmenes, aquellos vehículos que durante las décadas de los 90 y los 2000 eran el producto deseado por las familias en Europa. De hecho, en su lugar, han aparecido nuevos tipos de estructuras como las berlinas con aspecto de crossover, como pueden ser el Peugeot 408, Cupra Formentor o Renault Arkana.

La firma italiana dejará de fabricar el Fiat 500 de combustión y apostará únicamente por el Fiat 500e.

A continuación, vamos a repasar qué coches ya no tendrán más producción, desde el Ford Fiesta hasta el Audi R8 pasando por el Ford S-Max o Ford Galaxy. No obstante, que se dejen de fabricar no significa que su comercialización se detenga inmediatamente, probablemente haya ofertas para vender el stock que queda o se pueda optar por unidades de kilómetro cero.

Adiós a los deseados Ford Fiesta y Fiat 500

En este apartado destacaremos la despedida de dos modelos utilitarios, dos coches de pequeñas dimensiones pero con un gran número de adeptos. Como ya hemos mencionado anteriormente, el Ford Fiesta anunció su retirada del mercado tras 47 años de historia, un modelo mítico que ha estado en incontables casas españolas.

Su producción terminará en el próximo mes de julio, tras más de 22.000.000 de unidades fabricadas en todo el mundo, de las que 5.000.000 han salido de la planta de Almussafes (Valencia). Tal y como ha señalado Antonio Chicote, gerente de producto de Comunicación de Ford en España: "Se despide para dar la bienvenida a una nueva generación de vehículos eléctricos puros que protagonizarán la nueva movilidad 100% sostenible. Detrás de cada despedida, comienza siempre una nueva aventura".

El Ford Fiesta ha tenido una producción a nivel mundial de 22.000.000 unidades.

Respecto al Fiat 500, que no cunda el pánico. En realidad al que nos referimos es a la versión de combustión, un modelo introducido en 2007. Por tanto, la firma italiana ya solo apostará por su versión completamente eléctrica: el Fiat 500e.

Otros modelos de Ford: Ecosport, S-Max y Galaxy

Además del Ford Fiesta, la marca americana ya no tendrá en su gama al Ford Ecosport, Ford S-Max y Ford Galaxy. El primero de ellos es un SUV de medidas contenidas que llegó al mercado en el año 2000, cuya producción se lleva a cabo en Rumanía. Actualmente se vende la variante de gasolina de 125 CV, por lo que todavía hay margen para tener uno.

Respecto a los populares monovolúmenes de Ford, fue el pasado mes de abril cuando su producción llegó a su fin. De hecho, no se espera un sustituto directo que cubra este segmento, ya que la cuota de este tipo de vehículos es prácticamente inexistente. Al contrario que el Ecosport, estos modelos ya no están a la venta.

El Ford S-Max y Ford Galaxy se fabricaban en la planta de Almussafes (Valencia).

Las berlinas ya son historia

Pocos coches pueden presumir de haber tenido un recorrido tan largo como el Volkswagen Passat, el cual aterrizó en 1973 y ha tenido un total de ocho generaciones. Su éxito ha residido en la calidad propia de los fabricantes alemanes, la habitabilidad perfecta para las familias y disponibilidad de las carrocerías tanto berlina como ranchera (dos volúmenes).

Cabe destacar que la marca alemana ha decidido prescindir de las versiones berlina, pero, sin embargo, el Volkswagen Passat Variant (familiar) sí seguirá en el mercado, ya que tiene salida comercial. El sustituto directo de la emblemática berlina será el Volkswagen ID.7, un modelo 100% eléctrico. Por otro lado, una nueva generación del Passat llegará el próximo mes de septiembre.

El Volkswagen Passat solo estará disponible en la versión familiar.

Otros coches de este segmento que han dejado de producirse es el Kia Stinger, concretamente el pasado mes de abril. Su vida ha sido más bien corta, ya que el año de su lanzamiento fue el 2017. Su mecánica y prestaciones estaban a la altura de cualquier berlina con mayor recorrido en el mercado, pero los coreanos llegaron demasiado tarde.

Míticos deportivos que ya no volverán

Para los fanáticos de la deportividad la desaparición del Audi TT y el Audi R8 es un golpe duro. Ambos modelos encarnan la adrenalina al volante, gracias a sus mecánicas por encima de los 197 CV en el caso del TT y 570 CV en el R8.

Está claro que pertenecen a otra era del automóvil, sin electrificación y con un bonito rugido del motor, pero ahora tienen preferencia los modelos de la familia e-tron (eléctricos puros). La página oficial de la marca de los cuatro aros sigue teniendo disponible la configuración de los dos deportivos, pero no por mucho tiempo.

La primera generación del Audi R8 llegó en el 2006.

Para despedirse a lo grande, tanto el Audi TT como el Audi R8 han lanzado ediciones especiales. Para el primero está disponible una bautizada como Audi TT Final Edition, cuyo nombre no puede ser más claro. Destaca por el paquete con elementos en color negro, cuatro tubos de escape y alerón fijo, mientras que en el interior resalta el Alcantara y ciertos componentes en rojo.

El Audi R8 cuenta con una edición limitada conocida como GT RWD, de la que solo habrá 333 unidades. Su motor V10 atmosférico rinde 620 CV de potencia, que junto al paquete Carbon Aerokit (ciertos elementos en fibra de carbono) se convierte en el coche de ensueño para muchas personas.

