Ferrari Purosangue: al volante del primer SUV de Maranello; 390.000€ y casi todo vendido

Hoy es un día icónico para la historia de Ferrari. Después de 75 años de existencia, la firma de Maranello (Italia) acaba de dar a conocer el Ferrari Purosangue, su primer SUV o crossover.

Se trata del primer coche de la marca que ofrece deportividad, pero también confort. Si bien este nuevo Ferrari Purosangue, que llegará en torno a la primavera de 2023, era muy esperado dentro de la industria del automóvil; de él también se han escrito ríos de tinta.

Entre otras cosas porque sorprende que una firma de coches tan deportivos como Ferrari, finalmente, haya apostado por realizar un coche más alto y cómodo, aunque según el CEO de la marca, Benedetto Vigna, continúe siendo "tremendamente deportivo".

Además, no solo estamos ante el primer SUV o crossover de Ferrari (desde la marca tratan de no pronunciar estas palabras y afirmar que estamos ante un segmento nuevo). También es el primer coche de Ferrari de cuatro puertas y cuatro asientos. Por tanto, estamos ante un modelo único que también tendrá un precio para unos pocos elegidos: 390.000 euros con impuestos en Italia (se espera que el precio de España sea similar).

EL ESPAÑOL ha conocido en primera persona el nuevo Ferrari Purosangue en Maranello (Italia).

¿Por qué Ferrari lanza un coche más alto?

La principal razón por la que Ferrari se ha ‘animado’ a desarrollar el Purosangue no es otra que una demanda que tenían los clientes a la marca. "Los clientes nos preguntaban cuándo íbamos a lanzar un coche de estas características porque lo estaban esperando desde hace ya mucho tiempo", afirma Enrico Galliera, vicepresidente de Ferrari y director comercial de la marca, en un encuentro con la prensa en el que ha participado EL ESPAÑOL en la fábrica de Maranello, en Italia.

"Tenemos muchos clientes que probablemente querrían conducir un Ferrari pero que, a su vez, se pueden sentir intimidados por la deportividad de nuestros modelos", afirma. "Con el Purosangue, por tanto, queremos que estos clientes se acerquen a la marca", señala. "Que puedan comprobar que es un coche verdaderamente deportivo y también ofrece confort de marcha; en definitiva, un Ferrari diferente, pero igual de deportivo y con el que, además, puedes ir con la familia", continúa.

Sorprende el sistema de puertas elegido por Ferrari en el Purosangue.

Si bien es cierto que desde Ferrari reconocen que el lanzamiento del Purosangue creó mucha discusión interna. Sus directivos estuvieron durante mucho tiempo pensando sí lanzar o no un vehículo más alto y con mayor volumen. Finalmente, el ahora difunto Sergio Marchionne dio el sí definitivo en 2017 y Louis Camilleri, el anterior CEO de la marca, lo anunció en 2018. Desde entonces y hasta ahora se ha desarrollado el proyecto.

Aquellas dudas iniciales, por tanto, ahora han quedado disipadas ya que todo parece que la decisión fue acertada. Entre otras razones porque ya cuentan con una gran lista de espera, de al menos hasta dentro de ocho meses que será cuando comiencen las primeras entregas. Además, estaríamos hablando de un coche que tampoco tendrá una producción elevada.

En este sentido, conviene tener en cuenta que Ferrari fabricó en 2021 un total de 11.500 unidades y fue su récord. Y del Purosangue esperan que sea alrededor del 20% de su producción total. Por tanto, estaríamos hablando de alrededor de 2.000 unidades o quizás podrían llegar a 3.000 coches al año. Pero ninguno más.

Y esta producción limitada es precisamente la que hace grande a Ferrari. La que convierte a sus coches en un objeto de deseo ya que prácticamente todos los coches están vendidos incluso antes de ser vistos, nos reconocen desde la marca.

"Nuestro fundador solía decir entregaremos un coche menos que la demanda del mercado. Ahora es más de uno pero somos consecuentes; creemos que la consistencia en nuestra estrategia y en nuestra propuesta al mercado es una de las razones del éxito de la empresa", afirman sus responsables.

Por qué el Ferrari Purosangue es diferente

Lo primero que denota su diferenciación es lo que habíamos señalado anteriormente. Hablamos del hecho de que tiene cuatro puertas. Incluso podríamos decir que tiene cinco puertas, ya que cuenta con un portón de acceso al maletero. Y también le diferencia el hecho de que cuente con cuatro plazas (dos asientos delanteros y dos traseros).

En este sentido, desde Ferrari argumentan que no han optado por los cinco asientos porque no podrían haber introducido el sistema del eje posterior y porque desde la marca siempre han apostado porque los asientos recojan el cuerpo de los ocupantes y con una banqueta de cinco plazas no era posible.

Continuando con las dimensiones estamos ante un coche de gran tamaño. Son 4,93 metros de largo, 2,02 metros de ancho y 1,58 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 3,01 metros y la capacidad del maletero es de 473 litros. Y otro dato a tener en cuenta es la altura libre al suelo que es de 18,5 centímetros y el peso del vehículo que ronda los 2.100 kilos en seco.

Con estas medidas (y por la potencia del motor como luego veremos), podemos decir que el Ferrari Purosangue apenas tendría rivales.

El que más se le podría parecer es el Lamborghini Urus, que nació en 2017, si bien es un poco más largo, un poco más alto y, sin embargo, pero es menos potente.

También Bentley tiene un SUV, sin embargo, es mucho más alto y también mucho menos potente. Y algo similar ocurre con Maserati, que también cuenta con el SUV Maserati Levante, si bien es más alto y menos potente.

Aquí se pueden ver la comparación con alguno de ellos donde principalmente lo que se puede ver es que la altura del Ferrari es la menor de todas:

Modelo Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Batalla (m) Maletero (l) Ferrari Purosangue 4,97 2,02 1,58 3,01 473 Lamborghini Urus 5,13 2,02 1,61 3,00 616 Porsche Cayenne Turbo Coupé 4,94 1,99 1,63 2,89 549 Bentley Bentayga 5,12 1,99 1,74 2,99 484 Maserati Levante 5,02 1,98 1,69 3,00 580

Sistema curioso de puertas

Es cierto que el volumen de la carrocería y la altura del coche sorprenden para ser un Ferrari. Sin embargo, lo más llamativo, a nuestro juicio, es el sistema de puertas. Y es que Ferrari ha elegido para el Purosangue dos puertas principales convencionales y otras dos puertas traseras que se abren en dirección contraria a la marcha, tienen la apertura inversa.

Según señalan desde Ferrari el hecho de optar por estas puertas es precisamente para acceder a las plazas traseras de una forma más sencilla y para contar con un mayor habitáculo. Para abrir la puerta hay un pulsador a la altura de la ventanilla que bien se pulsa una vez para abrir la puerta o de forma continuada para que se abre por completo.

Una vez dentro -pudimos sentarnos en las plazas traseras- lo cierto es que tenemos que reconocer que hay espacio más que de sobra para cuatro adultos incluso cuando estos tienen una talla elevada.

Con este sistema Ferrari abre un nuevo capítulo en su historia, ya que hasta ahora Ferrari solo se había atrevido con los 2+2, dos plazas delanteras y dos mínimas traseras.

Potente motor V12

Es otro de los aspectos claves de este coche. Se trata del motor, puesto que Ferrari ha puesto toda la ‘carne en el asador’ incorporando un motor de 12 cilindros en V. Se trata de un nuevo propulsor con 6.496 centímetros cúbicos, con aspiración natural (es decir sin turbo) y una potencia de 725 CV a 7.750 revoluciones y un par máximo de 716 Nm. a 6.250 revoluciones.

Según señala Ferrari, este motor, al tener tanta potencia, cilindrada y par destaca por ofrecer una gran fuerza también a bajas revoluciones. En concreto, estima que el 80% del par está listo desde las 2.100 vueltas.

Este motor está asociado a una caja automática de doble embrague de ocho velocidades que transmite toda la potencia a ambos ejes. Con todo ello, el Ferrari Purosangue alcanza más de 310 kilómetros por hora de velocidad máxima, acelera de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y logra los 200 km/h en 10,6 segundos.

Además, el motor está montado en la parte delantera del automóvil y junto a él se sitúa la caja de cambios, que está acoplada directamente. Así se ha permitido una distribución de pesos del 49% en el eje delantero y del 51% en el eje trasero.

Con todo ello desde Ferrari quieren dejar claro que estamos ante el motor más potente de la historia de la marca en un cuatro plazas y también el más potente de su categoría.

A la espera de nuevas versiones

Preguntados sus responsables ante la posibilidad de que existen más sistemas de propulsión, han dejado bien claro que inicialmente solo cuenta con el V12 pero que tampoco niegan nada en el futuro. En este sentido, si bien han dejado claro que no habrá una versión 100% eléctrica (se espera un Ferrari eléctrico para 2025), sí han dejado la puerta entreabierta a recibir otros motores más eficientes.

Increíblemente aerodinámico

Es otro de los aspectos de este coche que más nos ha llamado la atención. Hablamos de las soluciones aerodinámicas. Por ejemplo, la cortina de aire que se genera entre el frontal, las entradas de aire, los pasos de rueda, los bajos, el difusor trasero… Se nota que Ferrari ha puesto mucho hincapié en este sentido.

También el chasis Ferrari afirma que es de nueva generación (alrededor del 80% de piezas son completamente nuevas) y el techo es de fibra de carbono de serie para mantener el bajo peso y bajar el centro de gravedad (es un 20% menos pesado y mucho más rígido que un techo de cristal, por ejemplo). Otros elementos del vehículo son de aluminio y Ferrari anuncia que ha incrementado la rigidez torsional en un 30%.

A ello se suman otros elementos como el control dinámico del vehículo con la dirección independiente en las cuatro ruedas, ABS, sensor dinámico del chasis y una suspensión activa que hace su debut en este coche. Se trata de un sistema que controla el movimiento de la carrocería, por medio de diferentes acelererómetros y sensores de posición.

También son destacables todas las ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo, el sistema de frenado de emergencia, las luces automáticas, advertencia de cambio de carril, detección de punto ciego, reconocimiento de señales de tráfico e incluso por primera vez en un Ferrari, también incorpora control de descenso.

Llamativo interior

En relación con el interior existe también otro elemento que sobresale. Hablamos de la situación de la segunda pantalla de la consola. Si bien la primera se corresponde con un tradicional cuadro de instrumentos de 10,2 pulgadas, la segunda pantalla no está situada en el centro de la consola, sino en frente del asiento del acompañante. Con ello Ferrari ha buscado que el acompañante también pueda disfrutar de la pantalla de información y entretenimiento.

Asimismo, el coche no puede incluir navegador, si bien desde la marca afirman que sí se puede replicar Android Auto o Apple CarPlay, en la pantalla central del cuadro de instrumentos.

Conclusión

¿Cuál ha sido nuestra primera conclusión de este Ferrari Purosangue? Pues bien, a falta de poder conducirlo, el nuevo Ferrari Purosangue nos ha parecido, desde el punto de vista del diseño, un coche fascinante.

Todo en él llama la atención, si bien especialmente sorprende toda la parte de aerodinámica. Y algo similar ocurre con el potentísimo motor V12 y con todo el esquema de suspensión activa. En definitiva, una gran apuesta de la marca que espera sumar clientes adicionales que hasta ahora tenían respeto por la radicalidad de conducción de un Ferrari, y ahora buscan un mayor confort, un coche deportivo, pero que también les valga para el día a día.

