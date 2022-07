Carlos Martínez (Mini): "el año 2024 será el más importante en la historia de la marca"

Carlos Martínez, el director general de Mini, ha anunciado que el año 2024 será el año más importante en la historia de la marca. Ha señalado que los nuevos modelos serán totalmente minimalistas, pero esto no quiere decir que la personalización de la gama vaya a desaparecer.

Por ejemplo, en los interiores se va a huir de los elementos demasiado ornamentales y se va a optar por la eliminación de los botones. Para Carlos el año 2022 esta siendo positivo, donde ha destacado que el Mini eléctrico es el modelo más vendido.

Además, el director de Mini ha destacado que: “Vamos a ser una marca que tenga coches más pequeños, otros mucho más grandes que los de ahora y más modelos 100% eléctricos. Algunos serán de combustión para hacer esa transición hacia la gama totalmente eléctrica en 2030.”

Bajo el término de “Big Love”, el directivo ha hablado de la diversidad y de la importancia que tiene que cale la frase “aunque somos diferentes, juntos somos más fuertes”. En sintonía con esto, en el forum han estado presentes tres de sus principales embajadores: Laia Sanz, Manuel Campa y Daniel Illescas.

Uno de los criterios para elegir a sus embajadores es que tengan algún talento en aquellos territorios donde está la marca.

Con las palabras de “Big Love”, Mini quiere transmitir a las personas tres pilares fundamentales: cuidar el planeta, a las personas y seguir progresando de manera positiva; así como hacer llegar el mensaje de “ver la belleza en la diversidad”.

Durante la jornada cada embajador ha aportado sus experiencias en relación con los valores de Mini, donde Laia simboliza la deportividad en el mundo de la competición de coches (aunque también de motos), Manu el arte y la inspiración en los coches para realizar sus obras y Dani el estilo de vida a través de los viajes y el trato con nuevas culturas.

Laia Sanz: una referente en su campo

“Cuando empecé ni mucho menos me daba cuenta de lo que estaba haciendo, fue gracias a mi padre que me pasó esta pasión por el mundo del motor. Era una afición al principio, era la única niña pero para mí era lo normal; siempre competía y entrenaba con los chicos. Hace unos años no me creería nada de lo que he conseguido a día de hoy” ha apuntado la pilota.

Ahora con más perspectiva se da cuenta del camino que ha hecho, de las puertas que ha ido abriendo y de las que vienen detrás. Asimismo, Laia se siente muy orgullosa por ser la única referente que tenían antes las chicas, ya que no había más en este área.

En relación con el auge de los coches eléctricos, apunta que “con el precio tan elevado que tenemos del combustible, es uno de los puntos en los que más hay que pensar, además de cuidar el planeta. Es el camino que están tomando todas las marcas, incluso en el mundo del motor sport, jamás hubiera pensado que competiríamos con coches eléctricos”.

Manu Campa: el arte sobre ruedas

El artista comenzó a pintar paisajes urbanos, retratos, animales y poco después se adentró en las series de las cosas que más le interesaban. El primer nicho en el que se metió fue en el de la bici, ya que, además, averiguó la buena relación entre el aficionado y el artista que realizaba las obras.

De este mundo pasó al motor, en especial al coche clásico, “esto fue una especie de explosión en mi vida, ya que sin yo saber cuál iba a ser el resultado de esto, he descubierto un nicho que me ha arrollado”.

Adicionalmente, Manu tiene clientes en todo el mundo, con cuadros vendidos en unos 50 países, sin embargo, nunca se ha vinculado al mundo del coleccionismo de arte, ya que siempre ha sido de “tú a tú”. Próximamente entrará en el mercado asiático.

En cuanto a la evolución hacia el coche electrificado, ha declarado que “es un gran reto conseguir un mundo sostenible sabiendo las necesidades de cada persona que implican movilidad. La clave es encontrar ese equilibrio entre la conciencia social y llevarlo al entorno real de cada individuo”.

Dani Illescas: acercando culturas

Con más de un millón de seguidores en Instagram y sin superar los 30 años de edad, su primera experiencia en África fue lo que marcó un antes y un después en su vida. “Me cambió tanto a nivel personal como para abrir los ojos, cuando estuve allí quería ser uno más y poder poner mi granito de arena, así como poder concienciar de lo que sabemos aquí” ha expresado.

También ha remarcado que con muy poco se puede ser muy feliz y que no se necesitan tantas cosas para valorar lo que tenemos. No sabría determinar un único lugar como su preferido, ya que cada país es muy diferente y de ahí nace su pasión por viajar. “Me llevo muchas cosas que intento trasladar a mi día a día. A través de mis seguidores y las redes sociales se puede hacer muy buena comunicación”.

Los valores que más ha destacado para llegar a la gente son algunos como ser uno mismo, mostrarse natural y ser creativo, así como hacerles viajar a través de una red social o enseñarles alguna cosa que les inspire.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan