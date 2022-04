Jesús Alonso (Ford): "es más importante dar un buen servicio a los clientes que tener más cuota de mercado"

Noticias relacionadas Ford aprovecha el filón del comercio electrónico y potencia su gama de comerciales con Ford Pro

En esta semana se ha presentado en Barcelona Ford Pro. Es la división de la compañía del óvalo que llega para potenciar los vehículos comerciales, los servicios financieros, el desarrollo de software, la conectividad la posventa…

Aprovechamos la puesta en marcha de esta nueva división que llega a Europa tras su lanzamiento en Estados Unidos para hablar con Jesús Alonso, presidente y consejero delegado de Ford en España y Portugal...

¿Por qué era necesario lanzar Ford Pro?

Hoy todos los vehículos comerciales tienen el potencial de estar conectados. Esto supone que una flota puede tener un 100% de conectividad. Por tanto, si el cliente quiere, puede recibir estos servicios telemáticos…

¿Y en España ya está disponible? ¿Qué ejemplos reales se pueden obtener?

Sí, ya tenemos profesionales en España que pueden aconsejar a los clientes sobre estos servicios. Lo que se le dice al cliente es que tenemos toda la información y el software necesario para conocer todos los detalles su vehículo comercial… Y que se puede conseguir que las flotas sean más eficientes, también las cargas… Incluso podemos asegurar que el vehículo esté el menor tiempo posible en el taller.

Así es la nueva Ford e-Transit, la versión 100% eléctrica de la Transit.

¿Qué respuesta están recibiendo de los clientes?

Los clientes valoran mucho que desde Ford valoremos el negocio en su conjunto. Es decir, que ofrezcamos todos los servicios desde la misma compañía. Con Ford Pro el cliente no tiene que estar buscando un proveedor para la carga, otro para el control de las flotas. Con Ford Pro tiene todos los servicios de forma conjunta. Esto los clientes lo están apreciando mucho.

¿Ford Pro es en entonces una compañía dentro de Ford?

Sí es una de las divisiones de Ford, es una compañía dentro de Ford. El objetivo al final es especializarse, centrarse en los clientes y darles soluciones.

¿Estos servicios se podrían aplicar también a los turismos, a los coches de calle?

Sí, en la parte de turismos hemos creado una división para coches eléctricos. Al final todas divisiones pertenecen a Ford, siempre hay sinergia entre las partes.

¿Cómo afecta a la industria a la crisis de los chips y ahora la falta de componentes por la guerra en Ucrania?

Estas situaciones afectan a todos, pero no por igual. Al final no nos queda otro remedio que acostumbrarnos a estas incertidumbres. Y no lo digo solo por el automóvil, sino en general también en otros sectores. Hay que pensar también en soluciones válidas a corto plazo porque puede venir otra crisis de cualquier tipo.

¿Y a Ford, cómo le está afectando?

En Ford, como es lógico, nos ha afectado la pandemia y los semiconductores. Con la guerra en Ucrania, hay fabricantes que les está afectando mucho. A nosotros, en cambio, cada vez menos, salvo por el plano emocional. Pero ahora estamos siguiendo también la situación de Shanghái comprobando si hay proveedores en esta zona…

¿Y hasta qué punto esto no se puede convertir en una constante, en una nueva realidad?

Espero que volvamos a cierta estabilidad. Pero también hay que tener en cuenta vendrán nuevos movimientos disruptores. Si dejamos de lado la pandemia y la guerra… quién no te dice que alguien cree algo nuevo y se convierta en disruptivo. O que lleguen nuevos competidores, nuevas herramientas…

¿Y cómo se gestiona una empresa con tanta incertidumbre?

Bueno, al final esta incertidumbre es la nueva certidumbre. Al final lo más importante es la gente, el equipo. Ser flexible, imaginativo, que se busquen soluciones que no sean excesivamente complicadas… para poder cumplirlas.

¿Cuál es el mercado razonable para España por habitantes y poder económico?

Lo más razonable para España es un mercado que 1,2 o 1,3 millones de coches. Es una cifra razonable con nuestra población… Todo lo que sea por debajo es que algún problema existe, ya sea una crisis, un problema de producción, de capacidad adquisitiva, de desempleo…

¿Y cuál es la cuota de mercado razonable para Ford con este mercado?

Al final, el objetivo de Ford no es mirar tanto la cuota de mercado como sí el negocio a largo plazo. Si nuestro objetivo de rentabilidad implica tener más cuota, iremos a por más cuota. Pero la cuota por sí misma no es el principal objetivo. Lo que tenemos que asegurarnos es dar un buen servicio a los clientes y tener un negocio razonable. Si cumplimos estos objetivos, tendremos seguridad en el largo plazo… Pero lo que más nos preocupa ahora no es alcanzar un 5% o un 5,5% de cuota.

Tengo que preguntar por el PERTE VEC… ¿Nos puede confirmar si finalmente Ford se va a presentar?

Nosotros tenemos mucho interés en este tipo de iniciativas que permiten dar un paso más en España hacia la industrialización aprovechando las ayudas europeas. Pero ahora mismo no podemos confirmarlo.

¿Y respecto a una posible adjudicación de los futuros eléctricos a Ford?

La decisión no está tomada todavía y creo que hasta unos días previos a junio que se anuncie no se va a saber…

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan