3 de 8

Fruto de la evolución, Citroën presenta ahora el prototipo Citroën My Ami Buggy, una versión del Ami que, de momento no está en producción. Este nuevo Citroën My Ami Buggy está pensado para realizar escapadas y las actividades más aventureras, su reducido tamaño y su conducción eléctrica lo hacen un vehículo divertido y fácil de conducir.