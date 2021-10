¿El coche eléctrico es solo para ricos? Analizamos las dos 'europas' de la electrificación

Interactive map 🗺️ Affordability of #electric cars: correlation market uptake and national #income



👉 #EVs only account for >15% of #car sales in rich 🇪🇺 countries with an average GDP of >€46,000



READ MORE: https://t.co/43WTtF6S33#RoadToCarbonNeutrality #FitFor55 pic.twitter.com/SQyjvzV9ra