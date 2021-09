Toyota Yaris Cross: ¡ojo Seat Arona, Peugeot 2008 y Renault Captur! Tenéis un nuevo rival

Noticias relacionadas Toyota Yaris Cross: galería de fotos de este nuevo SUV híbrido urbano

En el canal de Motor de El Español hemos realizado una primera prueba al Toyota Yaris Cross.

El Toyota Yaris Cross es un nuevo coche híbrido que ya está a la venta en España y que viene a competir en uno de los segmentos con más tirón en los últimos años.

Hablamos de los SUV urbanos o SUV pequeños, una categoría donde predominan modelos como el Seat Arona, Peugeot 2008, Renault Captur y Hyundai Kona.

Este segmento, el de los SUV pequeños, ya supone un 22% de cuota de mercado y es el que más crece de todo el mercado español

Analizamos a continuación qué aporta este nuevo modelo, cómo se enmarca dentro de la categoría y en qué se diferencia de sus principales rivales.

Precio del Toyota Yaris Cross

Y lo primero que vamos a comenzar es con el precio. El nuevo Toyota Yaris tiene un precio que parte de los 24.000 euros, una cifra que puede bajar hasta los 21.150 euros con descuentos y promociones de la marca. A continuación, detallamos los precios y ofertas del Toyota Yaris Cross según carwow:

Rivales del Toyota Yaris Cross

Una vez que ya sabemos los precios del Toyota Yaris Cross lo siguiente que veremos es si es caro o barato respecto a sus competidores. Y aquí para ser justos tendríamos que compararlo con los rivales directos de verdad.

Y como hemos señalado que el Toyota Yaris Cross es un SUV híbrido lo compararemos con los únicos SUV híbridos que hay en la categoría y que son el Renault Captur, el Hyundai Kona y el próximo Honda HR-V. Es decir no hay más rivales directos.

Si bien es cierto que existen otros modelos (como el Hyundai Bayon, el Seat Arona…) que pueden tener la etiqueta eco, pero se debe a que utilizan otras tecnologías diferentes como la microhibridación o el gas (GNC).

Por tanto, si solo hablamos de los rivales directos, los precios de estos competidores son:

Rivales del Toyota Yaris Cross PVP Ofertas Renault Captur e-Tech 145 CV 26.655 € 21.924 € Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 140 CV 26.540 € 21.800 € Honda HR-V ë:HEV 130 CV 30.500 € N.D.

Por ello, ya podemos tener una primera cuestión a tener en cuenta. Y esta no es otra que con 24.000 euros de precio inicial (desde 21.146 euros con ofertas), el Toyota Yaris Cross es el SUV urbano híbrido más económico de la categoría.

Eso sí, también hay que señalar que mientras que sus rivales tienen unos 140 CV de potencia, el Toyota Yaris Cross cuenta con 118 CV.

Medidas del Toyota Yaris Cross

Una vez junto a él, este pequeño Toyota Yaris Cross nos recuerda mucho, en lo que a diseño se refiere, al Toyota RAV4.

No obstante, en realidad y aunque tenga ese aire del RAV4 es un coche basado en el Toyota Yaris. De esta manera, ahora el Toyota Yaris tiene una variante 'normal', una versión deportiva (GR) y este nuevo SUV.

Además, con el Yaris Cross crece la gama SUV de Toyota formada hasta ahora por el Toyota C-HR, por el Toyota RAV4 y por el Toyota Highlander, entre otros.

Continuando con las medidas, el Toyota Yaris Cross tiene una longitud de 4,18 metros, una anchura de 1,76 metros y una altura de 1,56 metros. Comparado con el Yaris normal es mucho más largo (24 centímetros), algo más ancho (2 centímetros) y bastante más alto (9 centímetros).

Este último dato, los 6 centímetros más de alto, tienen que ver con las llantas de mayor tamaño y con la mayor altura libre al suelo (que gana 3 centímetros, hasta los 16,5 centímetros).

Si lo que hacemos es compararlo con otros rivales vemos que un Renault Captur es algo más largo (4,22 metros) y un Hyundai Kona o un Seat Arona son algo más pequeños (con 4,16 y 4,18 metros, respectivamente).

A continuación, tenemos las dimensiones de algunos de los modelos más vendidos de la categoría. Y según esta tabla se puede ver perfectamente como el Toyota Yaris Cross es algo más corto que la media de la categoría, algo más estrecho e igual de alto.

Modelo Largo Ancho Alto Peugeot 2008 4,30 1.77 1.53 Skoda Kamiq 4,24 1.79 1.53 Jeep Renegade 4.23 1.80 1.66 Volkswagen T-Roc 4,23 1.81 1.57 Renault Captur 4,22 1.79 1.56 Nissan Juke 4,21 1.80 1.59 Ford Puma 4.20 1.80 1.53 Toyota Yaris Cross 4.18 1.76 1.56 Hyundai Kona 4.16 1.80 1.55 Citroën C3 Aircross 4.16 1.75 1.59 Kia Stonic 4.16 1.76 1.52 Seat Arona 4.13 1.78 1.55 Volkswagen T-Cross 4.11 1.78 1.55 Media 4.24 1.78 1.56

Otro aspecto a tener en cuenta es el maletero con 400 litros de capacidad en su versión 4x2. La variante 4x4 tiene un poco menos.

Con esta cifra una vez más el Toyota Yaris Cross supera a sus rivales principales ya que tanto el Renault Captur como el Hyundai Kona tienen ambos menos maletero (con 305 y 375 litros respectivamente).

Habitabilidad Toyota Yaris Cross

Continuando con la habitabilidad, aprovechamos esta primera toma de contacto para sentarnos dentro del vehículo. Y comenzando por las plazas delanteras, podemos señalar que obtienen una buena nota. Dos adultos pueden viajar con total confort y sin rozarse entre ellos.

Detrás es, quizás, donde el espacio es más justo. Dos adultos también pueden viajar con confort, pero hay que reconocer que si sobrepasan los 1,80 metros sus rodillas quedarán muy cerca de los respaldos y los empeines de los pies estarán casi rozando la parte inferior de los asientos. Aun así, para el tamaño que tiene el Yaris Cross pensamos que su habitabilidad es razonable en las plazas traseras, y buena en las plazas delanteras.

En este sentido, también es importante señalar que la segunda fila de asientos no admite regulación longitudinal, no se puede desplazar. Otros rivales sí lo admiten, pero el Yaris Cross al ser un híbrido, no puede ofrecer esta funcionalidad extra.

Qué motor híbrido tiene el Toyota Yaris Cross

En relación con la mecánica híbrida, este Yaris Cross utiliza el mismo motor híbrido que el Yaris. Hablamos, por tanto, del propulsor de 1,5 litros de cilindrada y 90 CV que se combina con un motor eléctrico de 80 CV. La potencia conjunta del sistema de propulsión ronda los 116 CV.

Junto con el motor, Toyota también afirma que ha mejorado la transmisión, la batería y la unidad de control de potencia. En este sentido, la transmisión es ahora más compacta; la batería de ion-litio también es más ligera, tiene mayor voltaje e intensidad de corriente y la unidad de control de potencia también es más eficiente.

Además, este modelo también contará con versiones 4×2 y 4×4, estas últimas serán el 20% de las ventas (recordamos que no hay competidores híbridos con tracción total). En este sentido, la tracción total se consigue por medio del motor eléctrico que actúa sobre el eje trasero cuando hay pérdidas de tracción. En condiciones normales, el coche actúa como un 4×2.

En marcha

Para la prueba de conducción, desde Toyota España nos han propuesto una ruta de unos 300 kilómetros por las provincias de Sevilla y Cádiz. Un recorrido en el que hemos podido probar el coche en autopista, autovía, carreteras viradas e incluso en un pequeño tramo fuera de carretera.

Y comenzando por su rodadura en autopista tenemos que reconocer que nos ha sorprendido. Si bien su enfoque es que sea un SUV urbano, podemos decir bien alto que con este coche se pueden hacer largos viaje por carretera.

Presenta un chasis y un conjunto de las suspensiones que hacen muy cómodo el viaje. En este sentido, desde Toyota nos señalan que respecto al Yaris se ha buscado una mayor precisión en la conducción y se han realizado mejoras para un mayor refinamiento de la marcha. También se han adaptado la dirección y la suspensión.

Lo cierto es que en autopista y autovía es un coche muy suave. Sobre todo si somos muy suaves con el acelerador e intentamos ir en 'eléctrico' el mayor tiempo posible. En este tipo de conducción el Yaris Cross obtiene un notable alto. En algunos momentos, incluso hemos podido circular en eléctrico a las velocidades legales de autopista de 120 km/h lo cual es algo significante para un híbrido.

Donde el Yaris Cross eleva algo la rumorosidad es cuando realizamos alguna subida a algún puerto de montaña. En estas circunstancias el cambio de tipo CVT hace que el motor gire más rápido y, como es lógico, aumente el ruido. Pero una vez que superamos los repechos, la suavidad vuelve a imperar en la conducción.

En carreteras viradas es donde notamos que Toyota ha buscado primar el confort de marcha. Las suspensiones son algo blandas, sin embargo, la carrocería no adolece de grandes balanceos. Precisamente este tipo de configuración es la que luego se agradece mucho cuando salimos del asfalto. Ahí es donde el Toyota Yaris Cross gana a muchos de sus rivales. Al tener una altura libre al suelo de unos 16 centímetros y contar con versiones con 4x4, el Yaris Cross puede superar pistas rotas sin dificultad alguna.

Cuál es el consumo del Toyota Yaris Cross

Si lo que hacemos es comprobar cuál es el consumo oficial vemos que es de 4,9 litros cada 100 kilómetros. Luego en conducción real, este gasto de combustible rondará los 5,5 litros si se circula suave y entre 6 y 6,5 litros si se conduce a mayor velocidad y sin ser eficiente.

Esto hace que el Toyota Yaris Cross sea uno de los SUV urbanos más eficientes, ya que todas las versiones quedan por debajo de los 120 gramos de CO2 lo que les permite quedar exentos del impuesto de matriculación.

Equipamiento del Toyota Yaris Cross

En relación con el equipamiento, podemos decir que desde el primer acabado (Business Plus) viene completo ya que incluye sensores de luz y lluvia, pantalla de 8 pulgadas y 6 altavoces, compatibilidad con Apple CarPlay y Android auto, cámara de visión trasera, pantalla de 4,2 pulgadas en el cuadro de instrumentos, climatizador automático, llantas de 16 pulgadas y sistemas de seguridad Toyota Safety Sense.

El siguiente acabado (Active Tech) suma los intermitentes secuenciales, el sistema de arranque y entrada sin llave, el retrovisor interior electrocromático, y la pantalla TFT de 7 pulgadas. Aquí las llantas son de 17 pulgadas.

El nivel de acabado Style añade tapicería de cuero parcial, los asientos delanteros calefactables, el detector de ángulo muerto, los asientos modulables en Configuración 40 20 40, climatizador automático bizona, el sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla de 9 pulgadas y el cargador de teléfono inalámbrico.

La versión Style Plus suma el portón automático con apertura de manos libres, el head up display de 10 pulgadas y el freno automático precolisión trasero.

El nivel de equipamiento Adventure suma la tapicería de cuero parcial, los asientos delanteros calefactables, el sistema multimedia de 9 pulgadas y el cargador de smartphone integrado además de llantas de aleación de 18 pulgadas y una carrocería en color especial bitono.

15.000 unidades en España

En cuanto a las ventas estimadas del Toyota Yaris Cross desde la marca estiman que pueden comercializar en un año completo alrededor de 15.000 unidades. De conseguirlo se convertiría en el segundo modelo más vendido de Toyota, solo por detrás de la familia Corolla. Superaría, este Yaris Cross, incluso al C-HR en ventas.

En el resto de mercados, Toyota espera comercializar cerca de 500.000 unidades de toda la familia del Yaris (5 puertas actual, el Yaris Cross y el pequeño urbano basado en el Aygo X Concept).

