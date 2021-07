El órdago de Mercedes: solo lanzará eléctricos en 2025 y trabaja ya con autonomías de 1.000 km

Noticias relacionadas Audi solo lanzará eléctricos en 2026; las marcas que dicen adiós a la gasolina

Si hace unos días era Audi el fabricante que comunicaba que desde 2026 solo lanzaría nuevos coches eléctricos, ahora es Mercedes quién ha subido un escalón y ha rebajado en un año este calendario.

En concreto, Mercedes ha señalado que a partir de 2025 todos los lanzamientos que realice serán coches eléctricos. Así lo ha comunicado este jueves en una comparecencia pública el consejero delegado de Daimler y Mercedes-Benz, Ola Källenius.

De esta manera, Mercedes se suma a otros fabricantes que han tomado una decisión similar y que son la mencionada Audi, que dejará de desarrollar coches de combustión en 2026; Ford (que dejará de venderlos en 2030), Jaguar que solo venderá eléctricos en 2025; Mini, que solo comercializará eléctricos en 2025; Volvo que solo venderá eléctricos en 2030 y Smart y Tesla que ya solo comercializan coches eléctricos, Smart desde el pasado año y Tesla desde el principio.

En concreto el anuncio de Mercedes lo que hace relación es al lanzamiento de nuevos modelos. De esta manera, lo que dice el fabricante alemán es que los coches que desarrolle desde 2025 serán solo eléctricos.

Nuevo Mercedes EQS.

Fin del motor de combustión al final de la década

Esto no quiere decir, no obstante, que solo venda eléctricos en 2025. No es precisamente esto. De hecho, es más que probable que una vez pasada esta fecha Mercedes siga vendiendo coches de combustión. No obstante, lo que sí ha previsto la marca es que solo venderá coches eléctricos a partir de 2030 siempre y cuando "las condiciones del mercado lo permitan", señalan desde la marca.

“El cambio de vehículos eléctricos está ganando velocidad, especialmente en el segmento de lujo, al que pertenece Mercedes-Benz. El punto de inflexión se está acercando y estaremos listos a medida que los mercados cambien a los eléctricos para fines de esta década”, dijo Ola Källenius, CEO de Daimler Mercedes-Benz.

Para conseguir esta transformación Mercedes realizará unas potentes inversiones. En concreto, la firma alemana estima que entre 2022 y 2030 realizará unas inversiones de 40.000 millones de euros solo para el vehículo eléctrico.

Sus inversiones en motores de combustión y tecnologías híbridas enchufables se reducirán en un 80% entre 2019 y 2026. Mercedes-Benz espera vender hasta un 50% de modelos híbridos enchufables o eléctricos para 2025.

El consejero delegado de Daimler y Mercedes-Benz, Ola Källenius, junto a los eléctricos.

Para ello, desde 2025, las estructuras que tengan los coches que desarrolle Mercedes estarán basadas en tres únicas plataformas, unas plataformas, por tanto, que serán solo de coches eléctricos. Recordamos en este sentido que a día de hoy Mercedes no tiene ningún coche con una plataforma propia de eléctrico, ya que el EQA y el EQC están basados en el GLA y en el GLC.

Estas nuevas arquitecturas irán por tamaños o enfoque. De esta manera, habrá una primera arquitectura (MB.EA) que será para los coches de pasajeros de tamaño mediano a grande. Una arquitectura que será escalable mediante un sistema modular que permitirá ir cambiando los tamaños.

Una segunda plataforma (AMG.EA) que será para los vehículos alto rendimiento, que hoy conocemos como la familia AMG y una tercera plataforma (VAN.EA) que es para los vehículos comerciales, tanto en furgonetas como en comerciales ligeros.

Hasta ocho gigafábricas de baterías

Es otro de los puntos fuertes, la construcción de los motores y de las baterías. Para los motores, Mercedes ha adquirido una empresa de motores eléctricos, con sede en Reino Unido. Y para las baterías, Mercedes ha señalado que planea instalar ocho gigafábricas para producir celdas, junto con sus socios en todo el mundo. Con ello daría cobertura a su necesidad de tener una capacidad de batería de más de 200 gigavatios hora. Una red de gigafactorías que se sumaría a las nueve plantas que ya están planificadas.

Además, estas baterías serán de próxima generación. Para ello Mercedes-Benz tiene la intención de asociarse con nuevos socios europeos para desarrollar y producir de manera eficiente las celdas y mantener el corazón de la industria del automóvil en Europa. Una próxima generación de baterías que contará con socios como SilaNano y que tiene como objetivo aumentar la densidad energética mediante compuestos de silicio y carbono. Todo esto redundará en más autonomía y más rapidez en la carga. Además, Mercedes también está investigando con la tecnología de estado sólido de las baterías.

Llegar y cargar

Además Mercedes está desarrollando otros estándares como el hecho de llegar y cargar, sin necesidad de identificarse. Eso lo conseguirá con el EQS a finales de 2021.

"Nuestro principal deber en esta transformación es convencer a los clientes de que hagan el cambio con productos atractivos. Para Mercedes-Benz, el buque insignia pionero EQS es solo el comienzo de esta nueva era", ha sentenciado Källenius.

Por último, Mercedes también ha presentado el Vision EQXX, un automóvil eléctrico que tendría un consumo de solo 10 kWh por cada 100 kilómetros recorridos. Esto le permitiría alcanzar los 1.000 kilómetros de autonomía.

