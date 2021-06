La DGT abre la puerta a que las etiquetas de los coches no cambien si no hay acuerdo

Noticias relacionadas Los coches sin etiqueta de la DGT no podrán circular por dentro de la M30 en Madrid desde 2022

Más incertidumbre en lo relacionado con la actualización de las etiquetas medioambientales de los coches que, en principio, debería realizarse el próximo mes de julio. Pere Navarro, director general de la DGT, ha dejado la puerta abierta hoy, en declaraciones en exclusiva a EL ESPAÑOL, que podría darse el caso de que las etiquetas finalmente no se modifiquen.

Esto sería una novedad dentro del sector de la automoción, puesto que el último anuncio realizado era que el próximo mes de julio ya estarían listas las nuevas etiquetas de la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, según Navarro existe un conflicto de intereses entre diferentes partes que están sentadas en la negociación y si no hay un acuerdo de todas las partes, pues finalmente las etiquetas no se modificarán.

"Estamos en el proceso de negociación con todos los sectores. No puedo decir por tanto si al final se cambiarán o no las etiquetas", ha señalado Pere Navarro a EL ESPAÑOL. "Los intereses que hay son cruzados, por un lado están los que hablan del cambio climático… y por otro está la industria del automóvil que es muy sensible", ha comentado.

Preguntado sobre cuál es el papel de la Dirección General de Tráfico en esta situación, Navarro ha señalado que "la DGT tiene un papel parecido al de una marca blanca, el de una posición neutra. Lo que hacemos es reunir a todos, recoger todas las sensibilidades, todas las opiniones y vemos si somos capaces de consensuar una mejora. Si lo hacemos, bien…".

Ante la pregunta de qué ocurrirá si no se llega a un acuerdo, Pere Navarro ha señalado: "es verdad que se pueden hacer ajustes, actualizaciones… una mejora". "Y si somos capaces todos de forma consensuada de ponernos de acuerdo pues haremos un retoque. Pero si no (lo conseguimos) pues no pasa nada", ha señalado.

"En España no tenemos un problema de etiquetas", señala Pere Navarro. "Lo que ocurre es que su momento la cadena de valor de la automoción nos encargó estudiar la posibilidad de mejorar y de actualizar las etiquetas. Y actualmente estamos en el proceso de negociación", señala.

Preguntado en cuanto a los plazos, ya que en principio se estimó que sería el próximo mes, Pere Navarro, ha señalado: "Estamos trabajando para intentar cumplirlo, pero si llega julio y no se ha hecho… En los problemas de este país no están las etiquetas de emisiones. Si somos capaces de mejorarlo y de actualizarlo, lo haremos", comenta.

Ante la pregunta de si finalmente se cambian las etiquetas, si se realizará de forma retroactiva (es decir que aquellos que usuarios que ya han adquirido un híbrido enchufable mantengan las etiquetas), Pere Navarro ha declaro que no será retroactivo ya "que somos gente seria".

La oferta de coches actuales es muy amplia y con diferentes etiquetas de la DGT.

Polémica con los enchufables y los microhíbridos

Estas posiciones enfrentadas a las que alude el Director General de Tráfico se refiere principalmente a los integrantes de la mesa de trabajo que tienen que consensuar el cambio de las etiquetas. Una mesa que está formada por una parte por representantes de la industria del automóvil que no quieren modificar estos distintivos y, por otro, por sectores más vinculados con la protección del medioambiente que sí quieren las modificaciones.

Entre las principales polémicas están los microhíbridos, vehículos con una pequeña electrificación y que pueden tener potencias muy elevadas, que cuentan con la etiqueta ECO al ser calificados como híbridos por parte de la DGT. Y también están los híbridos enchufables, que son catalogados como etiqueta CERO y que algunos sectores denuncian que muchos de los usuarios no cargan estos vehículos y van siempre en combustión.

Este es por tanto, el papel que tiene la DGT con esta mesa de trabajo. El hecho de buscar un consenso entre los fabricantes y las asociaciones más cercanas a la protección del medioambiente para buscar un consenso.

Pere Navarro, director general de Tráfico.

"En la DGT nos encanta achatarrar vehículos"

Este encuentro con Pere Navarro se ha producido durante la jornada inaugural del Salón del Vehículo de Ocasión, que ha comenzado esta mañana en el recinto ferial de Ifema y que se prolongará hasta el próximo domingo 13 de junio.

Una jornada en la que el director también ha agradecido que vuelva la actividad del automóvil a recuperar el pulso con exhibiciones como la que se celebra en Ifema estos días. En este sentido, Navarro ha recordado que "la DGT es parte del sector de la automoción, ya que vivimos de matricular vehículos, de hacer transferencias de vehículos, de achatarrar vehículos, que nos encanta", ha afirmado.

"Vamos por tanto en el mismo barco y los objetivos nos los marca Bruselas y son ambiciosos, porque son acuerdos de cambio climático y tenemos que ir de la mano", ha dicho. "Si el automóvil y la administración vamos juntos, entre todos nos ayudaremos para conseguir los objetivos", ha comentado.

"Además, consolidar el vehículo de ocasión nos hace más europeos. En Europa claro que hay vehículos nuevos, como los de empresas, flotas, renting, administración… Pero hay otros muchos perfiles como los jóvenes que acceden al vehículo seminuevo, porque son coches muy buenos", ha señalado.

"Los últimos datos que tenemos en la DGT es que hasta ahora se han vendido 321.000 vehículos nuevos por 722.000 vehículos de segunda mano. Por tanto, estamos en 2,1 vehículos de ocasión por cada operación de nuevo que matriculamos", ha comentado. "Pero la tendencia es a que aumente el vehículo de ocasión respecto al vehículo nuevo", ha dicho.

"La edad media del parque de turismos en España es de 12,6 años y el de comerciales ligeros es de casi 13 años y esto es una edad elevada. Entre todos tenemos el objetivo de reducir la edad media del parque de vehículos. Y en este sentido hay un mensaje oficial que el vehículo viejo hay que achatarrar y hay que comprar un eléctrico o un híbrido… Pero la realidad nos dice que el 70% del parque tiene más de siete años", confirma.

"Por ello, lo que tenemos que hacer es que ese 70% de usuarios de vehículos de más de siete años, llevarlos vehículos de menos de siete años, a los seminuevos… Esto supondría un inmenso paso adelante y una inmensa mejora. Porque son vehículos con las mismas ayudas que los de ahora, son Euro 6 y tienen su etiqueta correspondiente. Este es uno de los grandes objetivos", ha comentado.