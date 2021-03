1 de 15

El Audi RS3 Sportback de Benza ha sido consultado por cerca de 4.000 usuarios, si bien todavía en el momento de recopilar esta información no se había vendido. Se trata de un compacto deportivo de 400 CV que su precio de partida era de 85.573 euros y ahora está con un 28% de descuento, ya que su nuevo precio es de 61.898 euros. Además, Benzema no recorrió muchos kilómetros con él puesto que el cuentakilómetros no llega a los 7.000.