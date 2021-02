Toyota pide que cambien las etiquetas de la DGT en los híbridos ligeros de gran potencia

Miguel Carsi, presidente de Toyota en España, ha señalado durante la presentación en España de la segunda generación del Mirai, su coche de hidrógeno, que se debería realizar una corrección de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, este directivo propone que se modifiquen "algunos temas dentro de las etiquetas como puede ser el campo de la hibridación ligera y que tengan etiquetas medioambientales favorables los vehículos de gran potencia", según ha subrayado en declaraciones a la agencia Europa Press. Si bien también este directivo ha señalado que es conveniente que haya una estabilidad en el tiempo para no confundir al consumidor.

Miguel Carsi (CEO de Toyota España) junto al Mirai en la estación de hidrógeno.

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que un posible cambio de las etiquetas medioambientales de los vehículos no tendrá efectos "retroactivos" y será realizado de acuerdo con el sector y consensuado también con las ciudades.

Así lo ha señalado Navarro en una entrevista concedida en el marco del EY Mobility Center, recogida por Europa Press, donde ha reivindicado la historia de "éxito" de las pegatinas.

Sin embargo, ha destacado que ahora se plantea la opción de hacer alguna modificación para "ajustar mejor" o "poder ubicar algunas novedades o disfunciones" que se han detectado en el marco actual.

En este sentido, ha insistido en que estos cambios no pueden tener efecto retroactivo ya que es un tema de "seguridad jurídica". "La gente se ha comprado el vehículo en función de su etiqueta. No podemos decirles que aquello que se ha comprado, ahora no vale y se lo voy a cambiar", ha subrayado.

Por ello, ha querido hacer hincapié en que las etiquetas actuales continuarán teniendo validez y van a seguir haciendo el servicio que hacían hasta ahora. Además, ha puesto de plazo hasta el 1 de julio para hacer estos cambios, que tendrán que ser consensuados con el sector y con las ciudades.

El Moves no ayudará a renovar el parque

Carsi por su parte ha valorado de forma positiva el anuncio de un nuevo Plan Moves, con un presupuesto de 400 millones de euros, aunque ha asegurado que este programa no ayudará a renovar el parque automovilístico español, por lo que ha solicitado medidas adicionales.

Según ha señalado el presidente de Toyota en España el Plan Moves, anunciado recientemente por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, servirá para impulsar la movilidad electrificada y ha apuntado que como cualquier acción de apoyo es "bienvenida".

"El Plan Moves no va a ayudar a renovar el parque y ese es uno de los puntos que necesitamos, porque hay que hacerlo de una manera más ágil, por lo que hay que tener otro tipo de medidas para modelos no tan ecológicos", ha asegurado Carsi.

En esta línea, ha destacado que ya existen tecnologías que son mucho más limpias en comparación con hace una década y por eso se ha mostrado a favor de apoyar este tipo de movilidad para poder ayudar a tener un parque más eficiente y sostenible.

"Si queremos que el parque sea más limpio de manera más rápida tenemos que acelerar el cambio, no solamente con ayudas directas, sino que hay también otras indirectas que también pueden servir para ese tipo de renovación", ha apuntado, señalando un endurecimiento de las ITV en el campo de las emisiones de los vehículos.

A la espera de los fondos europeos

Por otro lado, el presidente y consejero delegado de Toyota España ha afirmado que la compañía, en consorcio con diferentes socios, está participando en varios proyectos vinculados al hidrógeno que se han presentado de cara a la recepción de los fondos europeos.

Así, ha señalado que entre otros proyectos, que como mínimo tienen un presupuesto de 40 millones de euros aunque en otros casos es "muy superior", se está trabajando en algunos con la red de concesionarios y otros como parte de consorcios con compañías de diferentes sectores.

Carsi ha calificado como "importante" la hoja de ruta del hidrógeno impulsada por el Gobierno y ha destacado que el hidrógeno será uno de los grandes ganadores de los fondos europeos para la recuperación tras el Covid-19.

"Es una tecnología que merece la pena fomentar, tanto por sus beneficios medioambientales como económicos", ha explicado, al tiempo que ha destacado que el hidrógeno verde es "muy viable" a gran escala.

Además, ha apuntado que la previsión es que el precio del hidrógeno se sitúe entre uno y dos euros el kilogramo, un coste que se logrará cuando haya bajada de costes. "En un momento en el que se está arrancando con el hidrógeno, pedirle que además sea 100% verde es una doble exigencia, cuando está el azul y el gris, que no son los ideales, pero que son formas de arrancar", ha afirmado.