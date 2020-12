2 de 24

No necesariamente. Si usted está pensando en comprar un coche en los próximos meses, tiene que saber que existen muchas alternativas al coche eléctrico. Para empezar están los coches de gasolina (que cuentan con la última tecnología). Y luego están los modelos electrificados, que no son eléctricos puros pero sí tienen asistencia eléctrica. Esto quiere decir que no tiene por qué comprar un coche eléctrico al 100%. Puede empezar con un coche con algo de electrificación, como un híbrido o un enchufable, para ir adentrándose en esta nueva tecnología. Si, por el contrario, hablamos de una compra más a largo plazo (por ejemplo pongamos más allá de 2025) entonces sí que es más que probable que debamos pensar en coche eléctrico al 100%. De aquí a cinco años la tecnología avanzará mucho, la oferta será mucho más elevada y las restricciones serán mayores.