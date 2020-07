Los nuevos coches de Toyota dejarán de acelerar si prevén un posible accidente

El fabricante japonés de automóviles Toyota ha desarrollado la segunda generación del Sistema de Supresión de la Aceleración, que tiene el objetivo de prevenir los accidentes graves y de reducir los daños provocados por una mala utilización del pedal del acelerador.

Según informó la empresa, este sistema cuenta con la función 'Plus Support' en los vehículos nuevos y se podrá mantener en algunos modelos que ya están en el mercado como dispositivo adicional al Sistema de Control de la Aceleración por mal uso de pedal del acelerador.

La firma recordó que en 2012 lanzó el Sónar de Separación Inteligente (ICS, por sus siglas en inglés) que ayuda a evitar alrededor del 70% de todos los posibles accidentes que se producen por un mal uso del pedal del acelerador. En 2018, la empresa comenzó a desplegarse un dispositivo adicional, el Sistema de Control de la Aceleración por mal uso de pedal.

"Ambos sistemas ayudan a prevenir accidentes provocados por una aceleración errónea, cuando los sensores detectan obstáculos como una pared o un cristal. No obstante, Toyota prosiguió su trabajo de investigación y llegó a la conclusión de que era necesario desarrollar nuevas tecnologías para reducir el resto de accidentes, incluidos los producidos en situaciones en las que no hay obstáculos físicos pero se usa el acelerador de forma incorrecta", explicó la empresa.

Toyota destacó que no está desarrollando y comercializando estos sistemas de seguridad únicamente para sus vehículos, sino que ha compartido la operativa de la función de supresión de la aceleración con otros fabricantes de automóviles japoneses.

Además del ICS, que detecta obstáculos, suprime la aceleración y aplica los frenos, 'Plus Support' trata de prevenir accidentes graves y ayuda a reducir los daños provocados por un mal uso del pedal del acelerador. Se activa automáticamente al desbloquear las puertas del vehículo mediante una llave inteligente 'Plus Support', de forma que si detecta el mal uso del pedal del acelerador suprime dicha aceleración, aunque no haya obstáculos en la trayectoria del vehículo.

Esta herramienta se ha empezado a utilizar el 1 de julio en Japón en los modelos Prius y Prius Plug-in Hybrid, aunque la previsión es que este sistema se introduzca próximamente en otros modelos.