Los expertos coinciden: un perro prefiere pasar 8 horas en una casa con una familia que en un refugio

La escena se repite a diario en las protectoras de animales de todo el país. Una persona entra con la intención de adoptar a un perro o a un gato, observa las instalaciones, se enamora de uno de los residentes y, justo en el momento de dar el paso final, da un paso atrás movido por la culpa.

La razón suele ser casi siempre la misma: la falta de tiempo debido a la jornada laboral. Desde el refugio Hoope, ubicado en Madrid, señalan que esta duda es una de las respuestas más recurrentes entre quienes visitan el centro.

La frase "no puedo adoptar un animal porque trabajo todo el día" se ha convertido en una barrera psicológica para cientos de potenciales adoptantes que, en su afán por ofrecer una vida impecable, terminan por desestimar la idea del rescate.

Sin embargo, los responsables de la entidad invitan a hacer un cambio de perspectiva sobre lo que realmente significa el bienestar animal. Explican que rara vez se reflexiona sobre el contraste entre realidades.

Un entorno irreal

Para un perro, un gato o un conejo, pasar ocho horas en una casa sabiendo que su familia regresará al final de la tarde nunca será peor que pasar semanas, meses o años entre los barrotes de un chenil, una gatera o una jaula en un albergue.

La búsqueda de un entorno idílico, donde el animal esté acompañado las veinticuatro horas del día, resulta en muchos casos irreal e inalcanzable.

Lo que la psicología animal y la experiencia en protección demuestran es que las mascotas no necesitan una vida perfecta, sino la certeza de la pertenencia, el afecto y el compromiso de no ser abandonadas.

Aunque el trabajo fuera de casa implica inevitablemente períodos de soledad, existe una diferencia sustancial entre la soledad del hogar y la del refugio.

La primera es un tiempo de descanso en un entorno seguro, con olores conocidos y la garantía de un reencuentro diario al escuchar la llave en la cerradura. La segunda, en cambio, se vive rodeada de incertidumbre, ruidos constantes y el riesgo de volverse permanente.

Responsabilidad y cariño

Las organizaciones de protección animal recuerdan que los requisitos fundamentales para la adopción son la responsabilidad, el cariño y la capacidad de ofrecer una vida digna con las necesidades básicas cubiertas.

El miedo a no ser el dueño perfecto no debería ser un impedimento para cambiar de forma radical el destino de un ser vivo que, en el refugio, no cuenta con un espacio propio ni con una figura de referencia.

Para un animal rescatado, la rutina de una persona trabajadora representa la oportunidad de tener un hogar, una referencia familiar y la seguridad que la vida en una jaula le niega día tras día.