Los expertos coinciden: cuando un animal enferma o tiene un accidente es necesaria la valoración de un profesional
Cuando surge un conflicto relacionado con grandes animales por pérdida de aptitud productiva, contar con una valoración técnica puede marcar la diferencia.
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Para un ganadero, perder un animal no significa solo perder un ejemplar. Muchas veces implica perder leche, crías, genética, crecimiento, fertilidad o meses de trabajo hasta recuperar la normalidad de la explotación.
Por eso, cuando un animal enferma, sufre una lesión o deja de ser productivo por un accidente, un mal manejo o un incumplimiento, puede ser necesario valorar no solo el daño clínico, sino también la pérdida económica asociada.
Los peritos veterinarios analizan registros de producción, tratamientos, bajas, informes de matadero, datos reproductivos y condiciones de manejo. El objetivo es saber si la pérdida tiene relación con el hecho reclamado y cuánto impacto real ha tenido.
Este tipo de informes resulta especialmente útil para ganaderos, aseguradoras y empresas del sector, porque transforma un perjuicio difícil de explicar en una valoración técnica clara y documentada.
Por eso, más allá de la emoción que suele acompañar a estos casos, disponer de una mirada técnica ayuda a separar hechos, dudas y responsabilidades. Esa mirada puede ser clave tanto para quien reclama como para quien necesita defender que actuó correctamente.
Para una persona no especializada, estos conflictos pueden resultar difíciles de entender. A menudo hay informes clínicos, facturas, fotografías, mensajes, contratos o versiones diferentes de lo ocurrido. La intervención de peritos veterinarios permite ordenar toda esa información y convertirla en una explicación clara, basada en datos y no solo en percepciones.
La utilidad de estos informes no se limita a un juicio. También pueden servir para negociar con una aseguradora, alcanzar un acuerdo entre particulares, orientar a un abogado o decidir si una reclamación tiene base suficiente. En muchos casos, contar con una valoración independiente evita alargar conflictos y permite tomar decisiones más tranquilas.
Además, cuando hay animales implicados, el tiempo importa. Un problema de salud, una lesión, una situación de abandono o un daño económico pueden agravarse si no se documentan correctamente desde el principio. Por eso, conservar pruebas, solicitar informes clínicos y pedir asesoramiento especializado puede marcar la diferencia.
Desde PERIVET apoyamos a ganaderos, aseguradoras y empresas en la valoración de pérdidas productivas. Nuestros peritos veterinarios ayudan a calcular no solo el valor del animal, sino también los perjuicios derivados de la caída de producción, reposición, tratamientos o pérdida genética.