Alvin Oey, diseñador de trajes de gala para perros y gatos: "La belleza nunca debe lograrse a expensas de la comodidad del animal"

"El lujo silencioso nunca se trata de simplicidad por el simple hecho de ser simple. Se trata de confianza: el tipo de belleza que no necesita competir por la atención", afirma el diseñador Alvin Oey en una entrevista exclusiva con Mascotario.

El creativo indonesio está empujando la moda para mascotas hacia un nuevo territorio con Elysian Grace, una colección de alta costura diseñada especialmente para gatos y perros.

Esta propuesta cuenta la historia del compañerismo incondicional. "La relación entre las personas y sus mascotas a menudo se construye a través de momentos silenciosos más que de grandes gestos", explica.

Los animales nos consuelan sin palabras, se mantienen leales en cada etapa de la vida y se convierten en parte de la familia. Es precisamente esa conexión silenciosa la que celebra la colección. Cada prenda fue creada como un tributo al amor, la confianza y el vínculo emocional que existe entre los humanos y sus compañeros de cuatro patas.

Tres perros posando con vestidos de la collección Elysian Grace. Pettophoto

Para dar vida a esta propuesta, Alvin se inspiró en sus propios perros: "Pasar tiempo con ellos me recuerda que la felicidad a menudo se encuentra en los momentos más simples: una tarde tranquila, una mirada familiar o el confort de simplemente estar juntos".

Ese sentimiento de paz se convirtió en la base emocional de Elysian Grace. "En lugar de diseñar basándome únicamente en la fantasía, quise traducir esa serenidad en alta costura a través de la suavidad, la armonía y una elegancia discreta", añade.

Profundidad luminosa

La colección se enfoca en proporciones refinadas, siluetas elegantes y detalles hechos a mano que se revelan gradualmente. El encaje delicado, la organza ligera, el tul suave y los bordados sutiles crean profundidad sin abrumar el diseño.

"Quería que cada pieza se sintiera atemporal en lugar de una tendencia pasajera, donde el lujo se expresa a través de la artesanía, el equilibrio y la intención, en lugar del exceso", comenta el diseñador. Así nacieron las sofisticadas prendas de Pawstyle.

Un perro posando con un vestido de la collección Elysian Grace. Pettophoto

Desde el inicio, Oey trabajó bajo una premisa clara: la moda para mascotas merece el mismo respeto artístico que la alta costura humana. "Durante muchos años, la industria se enfocó en la novedad y el entretenimiento, pero yo vi la oportunidad de explorar algo más atemporal".

Su objetivo no era simplemente vestir a los animales de forma hermosa, sino elevar la disciplina a una forma genuina de diseño de moda.

Para lograrlo, cada pieza comienza con la anatomía y no con la estética. Los gatos y los perros se mueven de manera diferente, se portan de manera diferente e interactúan con la ropa de forma distinta.

Antes de pensar en los adornos, Alvin estudió sus proporciones, postura y movimiento natural para crear una base cómoda. Una vez establecida esa estructura, desarrolló los detalles de alta costura que realzan la silueta sin restringir la movilidad.

Respetar el bienestar del animal

"La belleza nunca debe lograrse a expensas de la comodidad de un animal", afirma con convicción, asegurando que jamás querría que una pieza luzca hermosa si hace que el animal se sienta estresado. "Cada diseño toma en cuenta la distribución del peso, la libertad de movimiento y la flexibilidad de los materiales".

Esta mirada empática se une al rigor técnico, eligiendo materiales de alta calidad aptos para la confección humana.

Un perro posando con un vestido de la collección Elysian Grace. Pettophoto

"Creo que la sensación del material contra el cuerpo del animal importa tanto como su apariencia. El verdadero desafío es crear algo visualmente extraordinario respetando siempre el bienestar del animal. Para mí, ese equilibrio entre arte y compasión es la verdadera esencia de la alta costura para mascotas".

Bajo esta filosofía, el diseñador exploró la suavidad a través de textiles fluidos como el tul, el encaje y la organza, que aportan movimiento y ligereza. Por otro lado, la fuerza proviene de la estructura interna: la precisión del patronaje y las técnicas de construcción tradicionales.

Alvin confiesa que no ve la suavidad y la fuerza como opuestos, sino como cualidades que se complementan: "Juntas, crean prendas que parecen delicadas pero que están minuciosamente diseñadas".

El sello de Indonesia

Pawstyle nació en Indonesia de la mano de Luna, una gatita rescatada a mediados de 2021. Alvin la adoptó y comenzó a diseñar baberos de alta costura para ella. A partir de ese momento, el proyecto tomó vida propia.

En los sectores urbanos de ciudades indonesias como Yakarta y Bandung, existe una cultura muy fuerte de celebrar los hitos de las mascotas.

La comunidad local de amantes de los animales se interesó rápidamente en su trabajo; así, el pequeño babero de Luna se convirtió en un vestido y, eventualmente, en un traje de gala completo.

Un gato con un vestido de Pawstyle. cnathael

Pawstyle logró un éxito masivo en su país natal porque los dueños buscaban trajes de haute couture para ocasiones sumamente específicas: cumpleaños, bodas de mascotas o sesiones de fotos familiares.

Aunque las prendas tienen una proyección internacional, el proceso de fabricación está profundamente arraigado en el entorno local. "Bandung ha moldeado mi forma de pensar sobre la artesanía. Es una ciudad con una fuerte herencia textil, artesanos talentosos y una comunidad increíblemente creativa", reconoce Alvin.

Históricamente conocida como un centro neurálgico de la industria textil y el diseño, Bandung actúa como un motor de innovación para el creativo.

Este entorno le otorga la libertad de experimentar con materiales sofisticados mientras mantiene un estándar de construcción técnica impecable. Aunque Pawstyle habla un lenguaje de diseño global, sus cimientos son locales: "Creo que esa autenticidad le da al sello su identidad".

Hoy en día, la marca ha cruzado las fronteras, logrando un alcance internacional que viste a algunas de las mascotas más famosas del mundo. Al mismo tiempo, el mercado global ha madurado.

"El cambio ha sido notable. Cuando recién comencé Pawstyle, mucha gente veía la ropa para mascotas como algo lúdico o temporal. Hoy en día, más clientes ven la alta costura como una forma significativa de celebrar momentos importantes con los animales que consideran su familia", concluye Oey.

Los clientes actuales valoran la artesanía y la carga emocional detrás de cada pieza, consolidando la moda para mascotas "no solo como un producto de lujo, sino como una forma legítima de diseño y expresión artística".