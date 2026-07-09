España marca las normas: ahora puedes despedirte de tus mascotas transformándolas en fertilizante natural

La sensibilidad hacia los animales de compañía está impulsando reformas legales históricas a nivel global, como la reciente legislación aprobada en Uruguay que autoriza el entierro conjunto de personas y sus mascotas en camposantos tradicionales.

En España, adelantándose a los tiempos normativos, los emprendedores Norma y Gonzalo han decidido dar respuesta a una realidad que afecta a millones de hogares: la necesidad de despedir a los miembros de cuatro patas de la familia con la misma dignidad y afecto con el que se les cuidó en vida.

La idea de crear Reborn nació de la propia experiencia de sus fundadores al buscar opciones para el futuro de su perro anciano.

Al explorar el mercado actual, se toparon con un panorama desolador marcado por la frialdad, las incineraciones en masa y recipientes cerámicos estandarizados que priorizan la optimización del servicio por encima del soporte emocional.

Dispuestos a cambiar este escenario, decidieron entrevistar a decenas de personas que habían transitado por la pérdida de un animal.

Un dolor común y silencioso

Los testimonios reflejaron un dolor común y silencioso provocado por la indiferencia en los centros clínicos, las entregas de cenizas en embalajes sin valor sentimental y el posterior abandono de las urnas en repisas domésticas por no saber qué hacer con ellas.

Para sanar ese vacío emocional, el equipo ha desarrollado un ritual de regreso a la naturaleza que se materializa en una urna orgánica fabricada a partir de micelio, la estructura celular de los hongos.

Este material tiene la propiedad de biodegradarse por completo en el suelo en cuestión de semanas, actuando como un fertilizante natural que enriquece la tierra sin generar impacto ambiental.

De este modo, la memoria del animal no queda atrapada en un objeto inerte, sino que se integra en el ciclo de la vida. Además de la solución ecológica, cada adquisición incorpora el acceso a Huella Viva, una plataforma de soporte y gestión del duelo, y destina una parte de los beneficios a colaborar con refugios de protección animal.

Los 'bosques del recuerdo'

Los datos respaldan la urgencia de propuestas de este tipo en el país. En la actualidad, más de la mitad de las residencias españolas cuenta con un animal de compañía —una cifra superior a la de hogares con niños menores de cuatro años— y anualmente se registran más de 420.000 fallecimientos de mascotas en entornos veterinarios.

A pesar de que la industria funeraria para animales experimenta una subida anual del 10%, el sector no había evolucionado hacia un modelo que honrara verdaderamente el afecto entre humanos y animales.

Con la mirada puesta en el futuro, los creadores de Reborn proyectan el desarrollo de los denominados "bosques del recuerdo".

El objetivo de estos recintos es habilitar entornos naturales protegidos donde tanto los restos de los animales como los de sus cuidadores puedan fusionarse con la tierra, transformando los cementerios en pulmones ecológicos para los municipios y en espacios de reunión comunitaria orientados a celebrar la vida.