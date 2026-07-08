Esteban Navas, etólogo: "En un viaje con mascota, las paradas deben ser cada 2 horas y deben durar 15 minutos"

Con la llegada del verano, millones de familias preparan sus maletas y, cada vez más, las de sus mascotas.

Sin embargo, lo que para los humanos es el inicio de un descanso, para muchos perros puede convertirse en una fuente de estrés, alteraciones en la rutina y entornos desconocidos.

Para garantizar que el trayecto sea seguro y cómodo, la marca Jaecoo, en colaboración con el reconocido etólogo Esteban Navas, ha lanzado una guía práctica con recomendaciones esenciales para viajar con perro estas vacaciones.

El coche no es una maleta

Uno de los errores más comunes es asumir que cualquier perro está listo para un viaje largo desde el primer minuto. "La mayoría de los propietarios piensa que el perro está preparado para viajar y no es así. El error es tratar al perro como una maleta que no siente ni padece", advierte Esteban Navas.

Para evitar una experiencia negativa difícil de revertir, el especialista recomienda iniciar un proceso de habituación gradual entre dos y tres meses antes del viaje.

Consiste en sesiones de pocos minutos dentro del coche parado, aumentando progresivamente la duración de los trayectos. El objetivo es que el animal asocie el vehículo con estímulos positivos (juegos, paseos, olfateo) y no solo con visitas al veterinario.

La "letra pequeña" de los alojamientos pet-friendly

Aunque la oferta de turismo con mascotas ha crecido, Navas recuerda que no todos los establecimientos ofrecen una experiencia adaptada.

"En algunos alojamientos comunican que son pet-friendly y no todo es tan bonito. Solo permiten que el perro esté en la habitación, restringen las zonas comunes o aplican suplementos inesperados". Antes de reservar, se aconseja:

Confirmar las condiciones reales y restricciones del hotel.

Localizar zonas verdes, playas caninas y restricciones en espacios naturales protegidos cercanos.

Vital en verano: Ubicar uno o dos veterinarios de urgencias próximos al destino.

El poder de olfatear

Las paradas en ruta son tan necesarias para las mascotas como para las personas. Se recomienda detenerse cada dos horas como máximo (cada hora o hora y media en cachorros o perros mayores de 10 años).

Estas pausas deben durar al menos 10 o 15 minutos. Además de estirar las piernas y beber agua, se debe permitir al perro explorar y olfatear el entorno con tranquilidad, ya que el olfateo reduce drásticamente los niveles de cortisol (estrés) y evita que el animal llegue hiperactivado al destino.

De hecho, saber cómo se siente el perro durante el trayecto es fundamental para reaccionar a tiempo. El etólogo destaca la importancia de identificar las señales de ansiedad según su gravedad, comenzando por un nivel temprano o leve.

Este suele manifestarse a través de bostezos repetidos fuera de contexto o lamidos constantes del hocico. Si el malestar progresa a un estado moderado, el animal empezará a mostrar jadeos intensos sin que haga calor, temblores, salivación excesiva o una postura corporal visiblemente encogida.

Finalmente, en los casos más avanzados y graves, el perro llegará a exteriorizar su sufrimiento mediante vocalizaciones continuadas, intentos desesperados de escape o incluso vómitos.

"Lo importante es aprender a leer las señales tempranas. Cuando el perro llega a las avanzadas, el nivel de malestar ya es alto y la jornada ha sido mala para él", apunta Navas.

El peligro del golpe de calor

Las altas temperaturas son el mayor riesgo estival. En menos de diez minutos, un coche al sol puede alcanzar los 50°C, incluso con las ventanillas entreabiertas.

La premisa del experto es tajante: "Nunca dejar al perro solo en el coche en verano, ni siquiera cinco minutos, bajo ninguna circunstancia". Asimismo, se aconseja viajar en las horas de menos calor y evitar paseos sobre asfalto caliente.

Antes de arrancar, asegúrate de tener a mano una pequeña mochila con: