Carlos Carrasco, educador: "Si tu perro come con un ansia desmedida, hay que enseñarle a autogestionarse"

¿Te resulta familiar la escena? Estás cenando y "tenéis que estar con mil ojos porque está loco por robarnos la comida".

Si tu perro come con un ansia desmedida o no te deja respirar cada vez que te sientas a la mesa, el educador canino Carlos Carrasco tiene claro cuál es el diagnóstico y la solución: falta de autocontrol.

El autocontrol es una de las asignaturas pendientes en la educación de nuestras mascotas, pero resulta fundamental desde sus primeros meses de vida. "El trabajo de autocontrol consiste, como su propio nombre indica, en enseñar al perro a autogestionarse", explica Carlos.

El objetivo es muy sencillo pero potente: "Le transmitiremos el mensaje de que solo puede acceder a la comida cuando nosotros le demos permiso".

Lo más interesante de este método es que no se basa en reñir ni en saturar al animal con órdenes. "Ahora no le diremos al perro quieto, ni insistiremos, ni le diremos nada. Simplemente le enseñaremos que cuando le demos permiso, él podrá comer", afirma el experto.

Para lograrlo, Carlos nos propone tres sencillos ejercicios prácticos utilizando un plato, premios apetitosos (como el jamón york) y mucha paciencia.

Los 3 pasos

El primer paso requiere un plato con premios muy atractivos. Carlos aconseja colocarse frente al perro (ya sea de pie o sentado si es un cachorro pequeño), con el plato de comida frente a él.

"Si el perro se abalanzara al plato como loco, retiraremos el plato sin decir nada", advierte Carlos. "No le decimos quieto, ni 'no', no decimos absolutamente nada, simplemente retiramos el plato".

Es fundamental tener paciencia y repetir el proceso tantas veces como sea necesario. "En el momento en que coloquemos el plato de comida y el perro se quede quieto y nos mire, justo en ese momento confirmaremos con un 'muy bien' y le daremos permiso para comer".

El reto de la chuche suelta

El segundo nivel consiste en colocar el premio directamente en el suelo, sin plato. La regla del silencio absoluto se mantiene: si el perro se lanza, tapas o retiras la chuche. Cuando el perro se espere y te mire a los ojos, se le da acceso.

Si tu perro es un alumno aventajado, Carlos propone complicar el ejercicio: "Si el perro rompe la posición, quitamos las chuches sin decir nada". Puedes probar colocando dos o tres premios a la vez para subir el nivel de dificultad.

El tercer ejercicio consiste en ofrecer el premio directamente desde tu mano abierta. Si el perro intenta quitarlo con ansia, cierras o retiras la mano sin mediar palabra. Solo cuando se relaje, se espere y te mire fijamente a los ojos, llegará el momento de confirmar y premiar.

Confundir el premio con la liberación

Carlos Carrasco hace hincapié en un detalle técnico que la mayoría de los propietarios suele hacer mal y que es crucial para el éxito del entrenamiento: "El permiso para que el perro vaya por la chuche, el 'ale', no es el 'muy bien'".

Es muy importante diferenciar el uso de las órdenes para lograr un resultado efectivo. "'Muy bien' significa sigue así, en este caso, sigue esperando. Únicamente cuando decimos 'ale' el perro puede comer la chuche", aclara el educador.

Según indica el experto, si dices "muy bien" y el perro se lanza a comer antes de recibir la orden de liberación, debes retirar el premio. Es vital mantener esta distinción en los tres ejercicios para que el perro comprenda el concepto real de esperar el permiso.

Entrenar el autocontrol no ocurre de la noche a la mañana, pero es la llave para una convivencia armónica y para reducir los niveles de estrés y ansiedad de tu compañero de cuatro patas.

Como bien recuerda Carlos Carrasco a modo de mantra final: "Paciencia, constancia y actitud positiva; y todo el mundo a hacer equipo con sus perros".