Juan Busico, el veinteañero dueño de un hotel para gatos: "El 30% de las ganancias se destina directamente al rescate animal"
Las instalaciones están pensadas exclusivamente para que los gatos pasen su estadía con el menor estrés posible, es un espacio diseñado para ellos.
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Para cualquier persona que conviva con un gato, planificar unas vacaciones o un viaje de negocios siempre incluye la misma pregunta llena de culpa: ¿Con quién dejo al michi?
Los gatos son animales territoriales, rutinarios y propensos al estrés ante los cambios. Dejarlos solos en casa con visitas rápidas no siempre es la mejor opción, y las guarderías tradicionales suelen mezclar olores y ruidos que los aterran.
En el barrio de Urca, en Córdoba (Argentina), nació una alternativa que está cambiando las reglas del juego: Miccio Hotel Felino. Un espacio diseñado exclusivamente por y para gatos, donde el bienestar animal se combina con un fuerte compromiso solidario.
Un oasis "libre de estrés"
A diferencia de los antiguos conceptos de guarderías con jaulas o espacios compartidos a la fuerza, Miccio funciona bajo la filosofía stress-free. Sus instalaciones están pensadas para respetar el ritmo de cada huésped.
- Habitaciones privadas: Cada gato (o familia de gatos de una misma casa) cuenta con su propio espacio seguro para evitar conflictos territoriales.
- Gatificación aérea: Las paredes están equipadas con pasarelas, rascadores y niveles elevados, permitiendo que los felinos exploren y descansen en las alturas, tal como les dicta su instinto.
- Sala de adaptación: El hotel cuenta con una zona especial para que el proceso de llegada sea gradual y respetuoso con los tiempos del animal.
- Ambientación con feromonas: Se utilizan difusores ambientales (como Feliway) que emiten señales de calma imperceptibles para los humanos, pero que a ellos les transmiten total seguridad.
Un negocio con corazón y propósito
El proyecto, fundado por Juan Busico, no nació solo como un emprendimiento comercial, sino como un motor de ayuda social. Miccio opera bajo un modelo solidario muy claro: el 30% de sus ganancias netas se destina directamente al rescate animal.
Este porcentaje se transforma mensualmente en bolsas de alimento, medicamentos, cirugías y apoyo económico para rescatistas independientes y refugios de Córdoba que reman día a día contra el abandono de animales en las calles.
El objetivo a largo plazo de este hotel felino es tan ambicioso como noble: financiar la compra de un terreno para construir un refugio propio de grandes dimensiones, equipado con atención veterinaria gratuita para gatos en situación de vulnerabilidad.