Juan Busico, el veinteañero dueño de un hotel para gatos: "El 30% de las ganancias se destina directamente al rescate animal"

Un hombre con un gato en los brazos. istock

Para cualquier persona que conviva con un gato, planificar unas vacaciones o un viaje de negocios siempre incluye la misma pregunta llena de culpa: ¿Con quién dejo al michi?

Los gatos son animales territoriales, rutinarios y propensos al estrés ante los cambios. Dejarlos solos en casa con visitas rápidas no siempre es la mejor opción, y las guarderías tradicionales suelen mezclar olores y ruidos que los aterran.

En el barrio de Urca, en Córdoba (Argentina), nació una alternativa que está cambiando las reglas del juego: Miccio Hotel Felino. Un espacio diseñado exclusivamente por y para gatos, donde el bienestar animal se combina con un fuerte compromiso solidario.

Un oasis "libre de estrés"

A diferencia de los antiguos conceptos de guarderías con jaulas o espacios compartidos a la fuerza, Miccio funciona bajo la filosofía stress-free. Sus instalaciones están pensadas para respetar el ritmo de cada huésped.

Habitaciones privadas: Cada gato (o familia de gatos de una misma casa) cuenta con su propio espacio seguro para evitar conflictos territoriales.

Gatificación aérea: Las paredes están equipadas con pasarelas, rascadores y niveles elevados, permitiendo que los felinos exploren y descansen en las alturas, tal como les dicta su instinto.

Sala de adaptación: El hotel cuenta con una zona especial para que el proceso de llegada sea gradual y respetuoso con los tiempos del animal.

Ambientación con feromonas: Se utilizan difusores ambientales (como Feliway) que emiten señales de calma imperceptibles para los humanos, pero que a ellos les transmiten total seguridad.

Un negocio con corazón y propósito

El proyecto, fundado por Juan Busico, no nació solo como un emprendimiento comercial, sino como un motor de ayuda social. Miccio opera bajo un modelo solidario muy claro: el 30% de sus ganancias netas se destina directamente al rescate animal.

Este porcentaje se transforma mensualmente en bolsas de alimento, medicamentos, cirugías y apoyo económico para rescatistas independientes y refugios de Córdoba que reman día a día contra el abandono de animales en las calles.

El objetivo a largo plazo de este hotel felino es tan ambicioso como noble: financiar la compra de un terreno para construir un refugio propio de grandes dimensiones, equipado con atención veterinaria gratuita para gatos en situación de vulnerabilidad.