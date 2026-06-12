Los veterinarios coinciden: si dejas a tu gato solo en casa, es importante dejarle comida en muchos platos bajos y pesados

Dejar a nuestro gato solo en casa, ya sea por unas horas de trabajo o por un viaje de varios días, requiere adaptar el entorno para garantizar su bienestar físico y emocional. Cuando un gato se queda sin nuestra compañía, sus necesidades vitales deben estar totalmente aseguradas.

Según el veterinario Carlos Gutiérrez, es un error común depender exclusivamente de comederos o fuentes automáticas, ya que un corte de luz o un fallo en la conexión a internet podrían dejar al animal sin alimento o deshidratado.

Para evitar este riesgo, el veterinario aconseja: "Si te vas a ir varios días de casa, no le dejes solamente el comedero automático como última o como única opción. Yo te recomendaría que le dejes más platitos por tu casa".

Además, se recomienda usar platos bajos para evitar el "estrés de bigotes" (el roce molesto de sus receptores táctiles con los bordes) y recipientes de agua con bases anchas y pesadas que sean prácticamente imposibles de volcar.

Medidas estrictas de seguridad en el hogar

Un hogar vacío puede convertirse en un escenario peligroso si el felino se aburre. Es indispensable activar el bloqueo de seguridad infantil en electrodomésticos como la vitrocerámica, evitando así quemaduras si el gato pasea por la encimera.

Otro riesgo silencioso son los cables de cargadores o auriculares, que deben guardarse siempre en cajones. Si el gato los muerde y se traga los filamentos internos, Gutiérrez advierte que "le pueden perforar el intestino y podemos tener un gran susto".

El peligro también acecha en las ventanas. Las oscilobatientes jamás deben dejarse abiertas en ausencia del tutor; el autor es tajante al respecto, afirmando que "es una trampa mortal para tu gato", ya que al intentar saltar pueden quedar atrapados y sufrir fracturas de columna.

Por último, si se deja una ventana tradicional o una puerta interior abierta, es obligatorio usar topes para evitar que se cierren de golpe por las corrientes de aire y dejen al animal atrapado.

Transformar el entorno contra el aburrimiento

Tal y como señala el experto, "el peor enemigo de nuestros gatos cuando no estamos es el aburrimiento", ya que los lleva a imaginar "un montón de cosas en las que gastar esa energía, y suelen ser cosas bastante destructivas".

Para prevenirlo, sugiere crear un "parque Warner felino". Esto se consigue separando un poco los sofás de las paredes para crear pasadizos, distribuyendo túneles por el suelo y usando mantas para formar "cuevas" de exploración.

En este entorno estimulante, se deben dejar a la vista solo elementos que no supongan un riesgo, como muelles pequeños o pelotas dispensadoras de comida.

Por el contrario, todos los juguetes con cuerdas largas, gomas o "cañas" de pescar deben esconderse bajo llave; si un gato se traga un hilo, no será capaz de escupirlo debido a las espículas de su lengua, lo que causará una grave obstrucción intestinal.

Asimismo, nunca se deben bajar las persianas por completo. Es vital mantener su ciclo de luz natural y prepararles un "observatorio" junto a la ventana, ya que "les entretiene un montón" mirar lo que ocurre en la calle.

Supervisión y el indispensable "Plan B"

Aunque algunas normativas legales permitan dejar a los gatos solos hasta un máximo de tres días, el veterinario considera que esto es una "auténtica burrada". Es indispensable que una persona de confianza visite la casa al menos una vez al día para limpiar el arenero, renovar el agua y comprobar que todo esté en orden.

Respecto a la higiene, Carlos Gutiérrez recomienda no llenar el arenero en exceso (solo el grosor de un dedo), pues demasiada arena les genera inestabilidad e inseguridad, lo que podría provocar que dejen de usarlo.

Si se instalan cámaras de vigilancia para monitorizarlo, hay una regla inquebrantable: nunca usar el micrófono para hablarle a distancia. Según la experiencia compartida, "eso les desconcierta muchísimo. Cuando tu gato te oye, pues siente que has vuelto a casa y de repente se pone a buscarte y no te encuentra".

Finalmente, es fundamental diseñar un "Plan B". Esto implica asegurarse de que un vecino o amigo tenga copias de las llaves, sepa dónde se guarda el transportín y tenga localizada la cartilla de vacunación, por si el felino requiriera asistencia veterinaria de urgencia mientras el tutor está fuera.