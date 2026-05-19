Acaba de llegar a España un nuevo seguro para mascotas: cobertura desde el primer día y reembolso en 24 horas

El sector de las mascotas en España no para de crecer, pero la protección de su salud sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los hogares.

En este escenario, la InsurTech alemana petolo —perteneciente a getolo GmbH y bajo el paraguas del Grupo Zurich Alemania— ha anunciado oficialmente su entrada en el mercado español con el objetivo de transformar un negocio que, hasta ahora, se ha mantenido en niveles minoritarios.

La compañía llega avalada por su éxito en Alemania y Francia (donde opera como patolo desde abril de 2025), sumando ya más de 150.000 perros y gatos asegurados.

Ahora, pone el foco en España, un país donde la población de mascotas se ha triplicado en la última década, consolidando un censo de 15,5 millones de animales de compañía.

Los "hogares sin hijos"

El auge del gasto veterinario en España está estrechamente ligado a un cambio demográfico y sociológico. La consolidación del hogar sin hijos y la consideración de los animales como un miembro más de la familia han disparado las visitas a las clínicas. Sin embargo, la contratación de pólizas de salud animal no ha avanzado al mismo ritmo, a menudo debido a la complejidad de las ofertas existentes.

Daniel Gadea, director general de getolo, destaca el potencial de desarrollo en el país: "España no es solo un mercado en el que competir por cuota, es un mercado que aún tenemos que ayudar a construir. Nuestro objetivo es que asegurar la salud de un perro o un gato sea una decisión tan natural como contratar un seguro de hogar".

Para romper las barreras de desconfianza del consumidor, la propuesta de la firma se basa en la digitalización y la flexibilidad: cobertura desde el primer día sin periodo de carencia, reembolso de la factura en 24 horas y total libertad para acudir a cualquier centro veterinario del país.

"Muchas familias quieren proteger la salud de sus animales y se encuentran con productos opacos, exclusiones poco claras y procesos lentos. Hemos diseñado petolo para resolver eso", señala Ana Feijoo, Country Manager de petolo en España, quien insiste en que "cuidar de una mascota ya es suficientemente complejo como para que el seguro también lo sea".

Tres planes para un modelo flexible

La aseguradora digital ha adaptado su catálogo al mercado español a través de tres modalidades de contratación. Todas ellas incorporan un presupuesto fijo de prevención (para vacunas, revisiones o limpieza dental) y un "presupuesto SOS" destinado a imprevistos graves como hospitalizaciones o el cuidado del animal si el propietario tiene que ser ingresado.

Ofrecen tres tipos de planes diferentes: el confort, el premium y el premium plus. El primero tiene un precio mensual desde 16,90 euros, con un reembolso de 60% de los gastos de factura, hasta 2.500 euros anuales.

El plan premium empieza desde 26,90 euros, con un reembolso del 80% de los gastos, cubre hasta 4.000 euros anuales. El último plan es, seguramente, el más completo. Desde 38,90 euros, cubre el 100% de los gastos hasta 5.000 euros.

El respaldo de un gigante europeo

Detrás de este desembarco se encuentra getolo GmbH, una matriz fundada en Berlín en 2015 que ha sabido diversificar el negocio de las pólizas digitales. Además del sector veterinario, gestiona las marcas dentolo (seguro dental) y vitolo (salud complementaria), alcanzando una cartera global de 265.000 clientes activos en Europa.

Con su llegada a España, la corporación busca replicar el modelo de gestión ágil que ya ha transformado el ecosistema asegurador centroeuropeo, convirtiendo la salud de las mascotas en un servicio accesible a golpe de clic.