Los expertos coinciden: 7 de cada 10 españoles dueños de gatos se consideran 'madre' o 'padre' de sus animales

Durante los últimos años, los animales de compañía han dejado de ser "la mascota de la casa" para convertirse en un pilar afectivo fundamental en la vida de millones de personas.

Sin embargo, en el caso de los felinos, el vínculo ha alcanzado un nuevo nivel sociológico: en la actualidad, 7 de cada 10 españoles con gatos ya se consideran abiertamente "madres" o "padres" de sus animales.

Esta es la principal conclusión de un reciente y revelador estudio impulsado por marcas del sector como Sanicat en el marco del Día de la Madre, el cual confirma que el fenómeno cariñosamente bautizado como "gathijos" no es una moda de redes sociales, sino la consolidación oficial de las llamadas pet families en la sociedad española.

Radiografía del 'progenitor' felino en España

Los datos extraídos del III Barómetro Felino elaborado por Sanicat dibujan un mapa muy claro sobre cómo ha evolucionado nuestra relación interespecie.

La identificación con el rol de "padre o madre gato" es mayoritaria, pero alcanza su pico máximo entre los adultos jóvenes de 25 a 39 años, donde la asimilación del término se dispara hasta un contundente 77%.

A pesar de lo que pueda parecer, este cambio de mentalidad también ha calado profundamente en las generaciones más mayores: un significativo 58% de las personas por encima de los 60 años abraza esta identidad.

En cuanto a la división por sexos, la sensibilidad hacia el término es compartida, siendo aceptada por el 77,4% de las mujeres y el 62% de los hombres.

La visión de los expertos: el verdadero apoyo emocional

Frente a quienes critican este fenómeno tildándolo de "humanización excesiva", los expertos en antrozoología (la ciencia que estudia la interacción entre humanos y animales) y los psicólogos veterinarios ofrecen una perspectiva basada en la salud mental y el apego.

Los felinos han trascendido su papel tradicional para convertirse en verdaderos miembros de la familia, brindando no solo compañía, sino contribuyendo de manera real al bienestar y apoyo emocional de sus dueños.

Desde el punto de vista neurobiológico, la ciencia avala esta sensación de maternidad/paternidad.

Interactuar y cuidar de un gato de forma estrecha disminuye los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y desencadena la liberación de oxitocina (la hormona del amor y el apego).

Es decir, el cerebro humano reacciona químicamente a su mascota de una forma muy similar a como lo hace ante un hijo biológico.

De dueños a familia: el impacto de la Pet Family

Adoptar la identidad de madre o padre gato tiene un impacto directo en la forma en que los españoles organizan sus vidas y su economía.

En una pet family, el animal deja de estar en un segundo plano para ser un eje central del hogar. ¿En qué se traduce esta nueva realidad?

Medicina preventiva y alta calidad: La salud deja de ser reactiva. Los 'padres' de gatos invierten cada vez más en chequeos rutinarios, seguros veterinarios y alimentación prémium que garantice una vida larga a su compañero.

Adaptación del hogar: Las necesidades etológicas del felino se respetan al máximo.

Las necesidades etológicas del felino se respetan al máximo. Conceptos como la "gatificación" —crear circuitos en altura, zonas de seguridad y estímulos visuales— son vistos como deberes parentales básicos para evitar el estrés del animal.

—crear circuitos en altura, zonas de seguridad y estímulos visuales— son vistos como deberes parentales básicos para evitar el estrés del animal. Decisiones vitales: Alquilar un piso, planificar unas vacaciones o ajustar los horarios de teletrabajo son decisiones que hoy en día se toman teniendo en cuenta la estabilidad emocional y física del 'gathijo'.

Las cifras son irrefutables y los expertos coinciden en el diagnóstico: la forma en la que amamos ha evolucionado.

España es cada vez más un país de pet families, donde el amor incondicional no entiende de especies, sino del lazo inquebrantable que se forma dentro de casa.