Es oficial: Reino Unido obliga a que los nuevos edificios incluyan ladrillos huecos para que las aves tengan casas

Durante décadas, hemos construido ciudades como si fueran búnkeres: herméticas, lisas y sin un solo resquicio para la vida silvestre. Al tapar todos los huecos y grietas, las ciudades han dejado sin hogar a numerosas especies de aves que dependían de esos espacios para anidar.

Lo que para nosotros es "eficiencia energética", para las aves ha sido una sentencia de desahucio. Un ejemplo crítico es el del vencejo. Esta asombrosa ave pasa casi toda su vida volando y únicamente toca tierra con el propósito de anidar.

Al no encontrar huecos en las ciudades modernas, la población de vencejos ha sufrido una drástica caída del 60% en toda Europa.

Ahora, una ley que está ganando terreno en Escocia e Inglaterra promete cambiar las reglas del juego urbanístico. La nueva regulación exige que los promotores inmobiliarios incorporen huecos de anidación permanentes en la estructura de los edificios.

Ya no se trata de colgar una caja de madera que se pudre con el tiempo, sino de utilizar ladrillos huecos integrados en la propia pared. Estos "hoteles de cinco estrellas" para aves son discretos, duraderos y no afectan al confort de los vecinos humanos.

El inquilino perfecto

El gran protagonista de esta ley es el vencejo común. Esta ave es un milagro de la evolución: pasa casi toda su vida en vuelo y es capaz de cruzar continentes para volver, año tras año, exactamente al mismo hueco de nido.

Al sellar nuestras fachadas, les cerramos la puerta de su única casa posible. Pero el beneficio es mutuo. Un edificio que alberga vencejos es un edificio libre de plagas. Cada una de estas aves actúa como un insecticida natural, devorando miles de mosquitos cada día.

En un contexto de cambio climático donde las plagas de insectos son cada vez más frecuentes, tener una colonia de vencejos en la fachada es el mejor sistema de defensa ecológico.

Aunque la ley es británica, el movimiento "Bird-Friendly Building" está saltando fronteras. En España, organizaciones como SEO/BirdLife ya presionan para que los planes de rehabilitación de viviendas incluyan medidas similares, especialmente en zonas donde el vencejo es una especie protegida pero amenazada por el urbanismo agresivo.

Grecia limita el peso en sus burros, el Reino Unido construye casas para sus aves, parece que 2026 es el año en que la arquitectura y el turismo, por fin, empiezan a pedir perdón a los animales.