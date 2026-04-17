Acaba de llegar a Zara el collar más barato y elegante: combina piel de alta calidad y cuerda bicolor por solo 17,99 euros

Mantener la armonía estética de nuestro hogar y el estilo personal durante los paseos diarios ya no es un reto imposible.

Zara Home ha dado un paso más en su recién estrenada colección para mascotas, posicionándose como el referente absoluto del "lujo silencioso" también para nuestros fieles compañeros de cuatro patas.

Si hace apenas unos días hablábamos de sus camas de cuadro vichy y sus juguetes de diseño, hoy el protagonista absoluto es su nuevo collar de cuerda bicolor, una pieza que promete agotar existencias en tiempo récord.

Un diseño que respira artesanía

El accesorio en cuestión no es un collar cualquiera. Olvida los materiales sintéticos de colores estridentes que suelen inundar el mercado; la apuesta de Zara Home para esta temporada se basa en la naturalidad.

Se trata de un collar confeccionado en cuerda de alta resistencia con un elegante trenzado bicolor en tonos azules y crudos, que aporta un aire rústico pero refinado.

El detalle que marca la diferencia y eleva el producto a la categoría de pieza de diseño es su cierre. Lejos de los clips de plástico habituales, este modelo incorpora una correa de piel de alta calidad con una hebilla metálica clásica, garantizando no solo una mayor durabilidad, sino un ajuste cómodo y seguro para el animal.

Lujo accesible

Uno de los pilares del éxito de esta nueva línea es, sin duda, su precio. A pesar de su apariencia premium, el collar está disponible en un rango de precios que oscila entre los 17,99 y los 19,99 euros, dependiendo de la talla elegida.

Una inversión mínima para un accesorio que, además de funcional, funciona como una declaración de estilo. Para aquellos que buscan el total look, la firma también ofrece la correa a juego (25,99 euros), permitiendo que el conjunto del paseo sea visualmente coherente y extremadamente chic.

Un diseño sofisticado

La tendencia actual en el mundo de las mascotas busca la integración: que los accesorios de nuestros perros no desentonen con nuestro propio armario o con el interiorismo de nuestra casa. Este collar de cuerda cumple con creces esa premisa:

Versatilidad: Su paleta de colores neutros y materiales orgánicos encaja perfectamente tanto en entornos urbanos como en paseos por el campo. Materiales nobles: El uso de la piel y el metal frente al plástico refuerza el compromiso de la marca con productos de mayor calidad percibida. Confort: La cuerda trenzada ofrece una flexibilidad que se adapta al movimiento del cuello del perro sin causar rozaduras.

En definitiva, Zara Home lo ha vuelto a hacer. Ha convertido un objeto cotidiano en un objeto de deseo. Si buscas renovar el equipo de paseo de tu mascota con una pieza que combine la resistencia de la cuerda con la elegancia de la piel, este collar es, sencillamente, la compra inteligente de la temporada.