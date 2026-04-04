Acaba de llegar a Zara Home la colección para tu mascota más barata y elegante: camas, juguetes y collares desde 7,99€

Zara Home presenta una gama completa de productos para mascotas con el objetivo de ofrecerles comodidad sin renunciar a la decoración del hogar.

La colección incluye camas, cojines, mantas, comederos, juguetes y accesorios de paseo que siguen la paleta de colores neutros y los materiales naturales característicos de la firma.

La idea es que el rincón del perro o el gato no "desentone", sino que se integre como un elemento más de la casa. La propuesta de descanso es amplia: hay camas con cuadro vichy, cojines ovalados, toppers acolchados y mantas específicas para mascotas.

Los materiales van desde el lino hasta el algodón con estampados de rayas, cuadros y flores, pensados para ser agradables al tacto y fáciles de combinar con sofás, alfombras y ropa de cama. También se ofrecen mantas de suelo enrollables y cojines desenfundables, que facilitan la limpieza y permiten adaptar el espacio según la temporada o la habitación.

Accesorios de uso diario y paseo

La colección incluye comederos plegables de silicona, botellas de agua plegables y comederos de gres en distintos tamaños, pensados para perros pequeños, medianos y grandes.

Para el día a día fuera de casa, Zara Home propone collares de cuerda, collares de piel y correas en materiales resistentes, con diseños sobrios y detalles como chapas para mayor seguridad. También hay dispensadores de bolsas para paseos y sprays aromáticos para perros diseñados para neutralizar olores y mantener el pelaje fresco entre baño y baño.

Detalles de estilo

Más allá de lo funcional, la marca incorpora piezas con un punto decorativo y lúdico. Hay juguetes con formas originales como un ramo de tulipanes o un cocodrilo, alfombras de yute con silueta de hueso u onduladas pensadas para la zona de comida o descanso, y bandanas de algodón con estampado de flores, algunas personalizables.

Estos detalles refuerzan la idea de que el espacio de la mascota puede ser tan estético como cualquier otro rincón de la casa.

Una visión "pet friendly"

En el texto de la colección, Zara Home subraya que las mascotas son "un miembro más de la familia" y que su presencia aporta compañía y un fuerte vínculo emocional.

Por eso, plantea esta línea como una forma de garantizar su bienestar, a la vez que se cuida la armonía visual del hogar.

La colección para mascotas se presenta así como una extensión natural del universo Zara Home: diseño, texturas y colores pensados no solo para las personas, sino también para los animales que comparten su día a día.