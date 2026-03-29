Reino Unido cambia las normas: limitará el coste del primer medicamento de las recetas veterinarias a 24 euros

En los últimos años, los precios de las consultas, pruebas diagnósticas y, especialmente, de los medicamentos para mascotas se han disparado.

Muchos dueños han denunciado que las clínicas veterinarias aplican tarifas poco transparentes, que cobran honorarios elevados por emitir recetas y que, en la práctica, es difícil comparar precios o buscar alternativas más económicas.

En este contexto, el gobierno británico ha decidido intervenir para incrementar la competencia y facilitar que los propietarios puedan ahorrar sin renunciar al tratamiento de sus animales.

El tope a las tasas por recetas escritas será de 21£ para el primer medicamento en una receta. Para medicamentos adicionales en la misma receta/consulta, el límite será de 12,50£ cada uno.

La medida clave

El eje central de la reforma es la limitación legal al precio que los veterinarios pueden cobrar por emitir una receta escrita. Hasta ahora, muchas clínicas cobraban cantidades muy dispares por este servicio, lo que desincentivaba que el dueño pidiera la receta para comprar el medicamento en otra parte.

Con la nueva norma, se fija un máximo por la primera receta de un medicamento y un importe reducido para los medicamentos adicionales prescritos en la misma consulta.

El objetivo es claro: que la receta deje de ser una barrera económica y se convierta en una herramienta real para buscar mejores precios, por ejemplo, en farmacias online o establecimientos especializados.

Más transparencia

La reforma no se limita al tope en las recetas. El gobierno también introduce obligaciones de transparencia para las clínicas veterinarias.

Esto incluye la publicación clara de listas de precios y de los costes de los servicios más habituales, de modo que los dueños puedan comparar fácilmente entre distintos centros.

Al hacer los precios más visibles y fomentando que los dueños usen sus recetas para comprar donde les resulte más barato, se espera que aumente la competencia entre proveedores de medicamentos y servicios, lo que a medio plazo debería traducirse en una bajada de algunos costes.

Cambiar el equilibrio

Es importante matizar qué hace y qué no hace esta reforma. No se trata de un control general de precios para toda la atención veterinaria, ni de un límite directo al precio de los medicamentos en sí.

Las clínicas seguirán fijando sus tarifas por consultas, cirugías o pruebas diagnósticas, y las farmacéuticas seguirán marcando el precio de los fármacos.

Sin embargo, al limitar lo que se cobra por la receta y obligar a dar más información sobre precios, el gobierno espera cambiar el equilibrio de fuerzas a favor del consumidor, reduciendo las situaciones en las que una persona se ve atrapada sin alternativas asequibles.

Impacto social

Detrás de esta medida hay también un mensaje social fuerte: el reconocimiento de que los animales de compañía forman parte del núcleo familiar y que su salud no debería quedar reservada solo a quienes pueden asumir facturas elevadas.

El discurso oficial subraya la idea de que nadie debería verse obligado a elegir entre pagar el alquiler o salvar la vida de su mascota.

Si la reforma funciona como se espera, podría convertirse en un modelo para otros países que viven una situación similar, con mercados veterinarios muy concentrados, poca transparencia y precios que dejan fuera a muchas familias.

Más allá de los detalles técnicos, el trasfondo político es claro. En los últimos años, se ha hablado mucho del aumento del coste de tener mascota: seguros, piensos, vacunas, revisiones, pruebas y cirugías han subido de precio, mientras los salarios se han mantenido más estancados.

El gobierno británico quiere transmitir que se toma en serio la presión económica sobre las familias con animales y que está dispuesto a intervenir cuando detecta prácticas poco transparentes o abusivas.

La idea de que “nadie debería tener que elegir entre pagar el alquiler y salvar a su mascota” resume bien el espíritu de la reforma, aunque el alcance práctico sea más limitado de lo que algunos mensajes virales sugieren.