Estados Unidos endurece las normas: los españoles que quieren viajar con animales deben cumplir los plazos que marcan las autoridades

En Estados Unidos la entrada de perros está supervisada principalmente por el CDC, el organismo que se ocupa de controlar enfermedades transmisibles, entre ellas la rabia.

Los perros se consideran un riesgo sanitario mayor porque históricamente han sido el principal vector de rabia canina en muchos países y viajan más que otras mascotas.

Por eso, las reglas para perros se han endurecido desde 2024, mientras que para los gatos siguen siendo más flexibles y en gran parte dependen del estado y de la aerolínea.

Desde el endurecimiento de las normas, todos los perros que entran en Estados Unidos deben cumplir tres ideas clave. Los animales deben estar correctamente identificados, normalmente con microchip, de forma que se pueda vincular sin dudas el perro a su documentación.

Además, deben tener vacunación antirrábica demostrable, con certificado veterinario en el que consten fecha de vacunación, marca y número de lote, y que respete la edad mínima y los plazos de validez exigidos.

Los dueños tienen que aportar la documentación sanitaria oficial reciente, firmada por un veterinario autorizado, que acredite que el animal está sano para viajar. Sin prueba clara de vacunación de rabia y sin identificación coherente, el perro puede ser rechazado a la llegada o incluso no embarcar en origen.

Países de alto riesgo de rabia

Donde el CDC es más duro es con los perros que proceden, o han estado recientemente, en países considerados de alto riesgo de rabia canina. Las autoridades pueden exigir revacunación contra la rabia siguiendo sus propios criterios, incluso aunque el perro ya esté vacunado según la normativa del país de origen.

Además, pueden obligar a que el perro entre solo por determinados aeropuertos habilitados para controles reforzados y revisión documental específica. En ciertos casos se puede imponer cuarentena o estancia en instalaciones autorizadas hasta que se confirme que el animal no supone riesgo sanitario. Esto afecta especialmente a adopciones internacionales o perros que han vivido en varios países antes de volar a EEUU.

El caso de España

España se considera un país de bajo riesgo de rabia canina, lo que suaviza el escenario frente a países de alto riesgo. Eso no significa, sin embargo, que se pueda viajar "sin papeles".

Aunque vengas desde España, debes demostrar de forma clara la vacunación de rabia dentro de los plazos exigidos. Es importante asegurarte de que los tiempos entre vacunación y viaje (por ejemplo, mínimo de días desde la vacuna antes de entrar en EEUU) se respetan.

Y presentar un certificado sanitario internacional en el formato que pidan las autoridades estadounidenses y la aerolínea. Si falta algún dato, la vacuna está caducada o no se cumple el plazo mínimo desde la vacunación, el perro puede quedar bloqueado en frontera o verse obligado a retornar.

Si viajas con tu perro a EEUU

Aunque vivas en España y tu perro esté bien cuidado, la clave está en planificar: